維護救災安全 北市查報狹小巷道違建 大拆445戶違建

為讓消防車順利通行及執行救災任務，台北市建管處與消防局聯手優先查報、拆除搶救不易狹小巷道的違章建築，如棚架等，截至今年5月止，已開立445份查報單，針對不符規定的違章建築，皆已全數完成拆除改善，建管處表示，民眾若發現類似狀況可透過市民熱線檢舉。

建管處發言人鄭大川指出，北市消防局自2013年5月起執行「台北市政府消防車輛救災活動空間改善計畫」，統計消防局列管的狹小巷弄共有272處，並分為紅區（應保持寬度2.5公尺以上及高度3.5公尺以上）196處、黃區（應保持寬度3.5公尺以上及高度4.5公尺以）76處。

鄭大川指出，常見違建態樣如棚架等高度及寬度不符規定，統計至今年5月止，針對違建紅區共開立293份查報單、黃區152份查報單，每份查報單為一戶，目前不符合規定的違章建築已全數完成拆除、改善。