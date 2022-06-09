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新北溪北客運轉運站期末審查中 最快年底評估後招商
新北市溪北地區因缺乏轉運站，長途客運多年來在三重重陽路沿線作為乘車點，時常造成三重交流道周邊車流嚴重壅塞。為解決客運停靠問題，交通局預計在機場捷運A3新北產業園區站旁，設置1.5公頃的溪北客運轉運站，可行性評估已進入期末報告審查階段，最快今年底完成評估後辦理招商。
民眾黨參選人陳俊霖今說，長途客運多年來在三重重陽路沿線作為乘車點，尖峰時段每小時多達300班，造成三重交流道周邊車流的嚴重壅塞。既然交通局預計在今年內將完成可行性評估，認為新北市政府應該加速溪北轉運站的興建。
交通局說，機場捷運A3站旁推動交通轉運站可行性評估已進入期末報告審查階段，最快今年底完成評估後辦理招商。
交通局綜合規劃科長吳政諺表示，交通局規劃在機場捷運A3站旁，為新莊知識產業園區打造溪北交通轉運中心，預計採BOT方式興建，並連通捷運場站及闢建地下停車場，除解決客運停靠問題，也達到支援商業服務及串連各縣市及國際等長途旅次，完善大眾運輸系統轉運功能。
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