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維護救災安全 北市優先查報拆除狹小巷道違建

中央社／ 台北9日電

北市建管處今天表示，為讓消防車順利執行救災任務，與消防局執行優先查報拆除狹小巷道違章建築，如棚架等，經統計，不符合規定違建已完成拆除，若發現類似狀況可檢舉。

台北市政府建築管理工程處發言人鄭大川指出，為有利於消防救援車通行與執行防災及救災任務，北市消防局執行「台北市政府消防車輛救災活動空間改善計畫」，建管處接獲通報後，針對搶救不易狹小巷道違章建築優先查報拆除，進一步保障消防救災及公共安全。

他說，消防局列管狹小巷道全市共272處，分為紅區（應保持寬度2.5公尺以上及高度3.5公尺以上）196處，黃區（應保持寬度3.5公尺以上及高度4.5公尺以）76處，常見違建態樣如棚架等高度及寬度不符規定。

他表示，北市府消防車輛救災活動空間改善計畫是從2013年5月起執行，建管處統計至今年5月，針對違建紅區共開立293份查報單、黃區開立152份查報單，每份查報單為一戶，不符規定違章建築，皆已全數完成拆除改善。

建管處指出，與消防局設有專責窗口橫向通報，會第一時間掌握狹小巷道空間情況，消防局並隨時彙整新增列管清冊，通報辦理清查及違建查報拆除，民眾若發現類似違建狀況，可透過市民熱線1999檢舉。

違建 北市 建築

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