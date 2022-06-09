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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

影／成州新建所廳舍動土典禮 侯友宜：感謝警察辛苦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
新北市長侯友宜今天參加蘆洲警分局成州派出所新建動土典禮。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜今天參加蘆洲警分局成州派出所新建動土典禮。記者曾伯愷／攝影

新北市蘆洲警分局成州派出所1989年啟用，至今已使用33年個年頭，歷經921大地震主體結構受損，建築材料老舊等問題，廳舍已不堪使用。為提供員警更優質辦公環境，於新北市五股區新五路3段與新城五路口興建新廳舍。今天上午舉行動土典禮，新北市長侯友宜到場致詞，感謝警察辛苦。

新北市蘆洲警分局成州派出所，於1989年啟用，廳舍使用面積約54坪，編制員警卻有27名，平均每人使用面積約2坪左右，空間嚴重不敷使用。加上歷經921大地震主體結構受損，屋齡老舊、屋況不佳，經耐震能力詳細評估氯離子含量檢測皆已超過標準值，屬危險老舊之海砂屋，遂另覓地點新建成州派出所。

新北市城鄉局2019年將五股區芳洲段127-1地號面積350坪土地，由廣場兼停車場用地變更為機關用地，同年3月20日起公開展覽30天，另於3月28日在五股區公所辦理公展說明會，向在地里民說明。

新建廳舍為地下1層樓、地上5層樓聯合辦公大樓，屆時1至3樓為成州派出所辦公室及員警待勤室、4樓為衛生局公共托老空間、5樓為社會局身心障礙者社區式日間照顧中心。

今天上午10時許在興建位址舉辦「新北市政府警察局蘆洲分局成州派出所、衛生局公共托老暨社會局身心障礙者社區式日間照顧中心共構新建工程」動土典禮，由侯友宜、警察局局長黃宗仁、蘆洲警分局分局長張國哲及五股區區長洪崇璉等人、各級民意代表共同出席。

侯友宜致詞表示，這裡未來是我們新北市中心點，是所有交通的匯集點，未來的五、泰、新、板，五股泰山的輕軌，都會在這個地方經過，所以未來這個地方的繁榮指日可待。

他說，這段時間要謝謝警察同仁，尤其是成州派出所同仁，在防疫期間不但要維護治安，也要兼顧做好防疫，甚至有同仁確診，依然要堅守岡位，這兩年來不但警察辛苦，醫護同仁辛苦，我們的整個消防同仁辛苦，我們社會局同仁也很辛苦，搞他們一個好的環境，把治安照顧好，把弱勢族群照顧好，把我們本身的業務做到任市民滿意，這是我們最大欣慰。

新北市長侯友宜今天參加蘆洲警分局成州派出所新建動土典禮。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜今天參加蘆洲警分局成州派出所新建動土典禮。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜參加蘆洲警分局成州派出所新建動土典禮。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜參加蘆洲警分局成州派出所新建動土典禮。記者曾伯愷／攝影
新北市蘆洲警分局成州派出所新建動土典禮舞獅獻瑞。記者曾伯愷／攝影
新北市蘆洲警分局成州派出所新建動土典禮舞獅獻瑞。記者曾伯愷／攝影

新北市長 警察 衛生局

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