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網軍案調查等一周就這樣？ 北市批網友公審、自扮柯南
北市府網軍疑雲，資訊局調查報告昨出爐，卻遭議員批擠牙膏，網紅四叉貓也質疑，「等一星期的報告就這樣？」甚至稱無法追查的帳號，他不到十分鐘就查完，笑死」。北市府副發言人魏文元今天表示，很多網友擅長在網路上公審，自扮柯南辦案，若市府員工留言真涉及犯罪違法，或有任何受人指揮證據，歡迎提供將請司法單位調查。
魏文元表示，議員和網友對於北市府PTT發文事件調查報告的評論，北市府是依照「台北市政府網路管理規範」，網路日誌保存規定至少一年，因此超過一年以上,，沒有使用北市府網路上PTT，帳號無法追查。很多網友擅長在網路上公審，自扮柯南辦案，歡迎提供相關證據將請司法單位調查。
魏文元表示，北市府資訊局非調查局,，更不是柯南，還有許多重要市政公務要處理，人力及資源要有效運用，不能無限上綱。
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