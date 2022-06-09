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議員批心裡有鬼不敢查網軍？ 北市府：資訊局不是柯南

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府「網軍」爭議延燒，圖為台北市議會。記者楊正海／攝影
台北市政府「網軍」爭議延燒，圖為台北市議會。記者楊正海／攝影

台北市政府「網軍」爭議延燒，市議員陳怡君今再批評，對於PTT帳號「magelinus」與日前被揪出的帳號「LovError」IP都來自北市府，但資訊局卻稱帳號是2年前的找不到，可見北市府和台北市長柯文哲是心裡有鬼， 連要調查的起心動念都沒有。

陳怡君指出，北市府原本答應在昨天市議會大會前，要給檢討報告，但昨天的大會現場，根本沒有給檢討報告，結果在議員質疑下，在下班前生出了一份離譜至極的檢討報告，完全是複製、貼上，過程根本沒有還原。

陳怡君說，對於調查內容，只有截圖和使用者是誰，「那說明呢？有調查嗎？根本是敷衍」；該網友是誰，資訊局明明可以從網路帳號去搜尋email、臉書，可以看到發文內容，就可以知道是都更處的人員，怎會找不到？可見市府和柯文哲是心裡有鬼。

陳怡君也說，資訊局人才濟濟，卻連10分鐘搜尋就可以找到帳號的真實身分，結果卻找不到，資訊局可以收起來了。

對此，北市府副發言人魏文元指出，依照台北市政府網路管理規範，網路日誌保存規定至少1年，因此超過1年以上，沒有使用北市府網路上PTT帳號無法追查。現在很多網友擅長在網路上公審，自扮「柯南」辦案，若市府員工留言真涉及犯罪違法，或有任何受人指揮證據，歡迎提供，將請司法單位調查。

魏文元指出，北市府資訊局非調查局，更不是柯南，還有許多重要市政公務要處理，人力及資源要有效運用，不能無限上綱。

台北市長 柯南

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