新北都更防災再生首例 蘆洲海砂屋變身大樓

蘆洲水湳街海砂屋，面積332.27平方公尺，是新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例首案，重建前為地上5層10戶海砂屋， 2018年申請、2020年取得建照，目前已完成屋頂版勘驗，即將變身地上12層地下2層23戶住宅大樓。

新北市政府近年推都更三箭，增加都更誘因加速整合進度，以蘆洲地區為例，截至目前為止，多元都更核准數已超過700案，蘆洲區多元都更申請案件達22件，件數成長2.6倍，自6件成長至22件。

新北市建立多元都更管道，讓有重建需求民眾可因地制宜選擇符合社區條件的重建方案，社區若已整合達百分之百同意重建，可參考危老重建、簡易都更及防災都更等方案；若社區尚未整合百分之百同意，可申請一般都更方式採多數決辦理重建，多元都更遍地開花，本市為達居住安全目標，持續推動。

為加速推動危險建築物重建，避免重大再度災害發生，新北市針對房屋健檢詳評屬應立即拆除、修復之合法建築物、海砂屋或因震損報經市府核准建議應拆除或修復、補強之合法建築物等特定對象。

自2018年3月21日起發布「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」實施2年，後以新北市政府處理防災型建築加速改善要點接續3年，透過稅捐及租金補助、容積調整、放寬法令限制及費用補助等方式，簡化及加速都更重建程序，目前已有18案申請、16案核准、14案已開工興建。