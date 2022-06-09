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新北都更防災再生首例 蘆洲海砂屋變身大樓
蘆洲水湳街海砂屋，面積332.27平方公尺，是新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例首案，重建前為地上5層10戶海砂屋， 2018年申請、2020年取得建照，目前已完成屋頂版勘驗，即將變身地上12層地下2層23戶住宅大樓。
新北市政府近年推都更三箭，增加都更誘因加速整合進度，以蘆洲地區為例，截至目前為止，多元都更核准數已超過700案，蘆洲區多元都更申請案件達22件，件數成長2.6倍，自6件成長至22件。
新北市建立多元都更管道，讓有重建需求民眾可因地制宜選擇符合社區條件的重建方案，社區若已整合達百分之百同意重建，可參考危老重建、簡易都更及防災都更等方案；若社區尚未整合百分之百同意，可申請一般都更方式採多數決辦理重建，多元都更遍地開花，本市為達居住安全目標，持續推動。
為加速推動危險建築物重建，避免重大再度災害發生，新北市針對房屋健檢詳評屬應立即拆除、修復之合法建築物、海砂屋或因震損報經市府核准建議應拆除或修復、補強之合法建築物等特定對象。
自2018年3月21日起發布「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」實施2年，後以新北市政府處理防災型建築加速改善要點接續3年，透過稅捐及租金補助、容積調整、放寬法令限制及費用補助等方式，簡化及加速都更重建程序，目前已有18案申請、16案核准、14案已開工興建。
另考量新北市仍有多處危險建築物屬尚未整合達百分之百之重建意願，將研擬以酌予調降容積獎勵值之方式延續防災政策，擴大整體適用性，提升市民居住環境安全。
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