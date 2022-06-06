新北中壯年勞工就職滿3個月 可領1萬穩定就業獎勵金

受疫情衝擊，新北勞動人口逾206萬人，約有7萬多名市民面臨失業，失業率約3.6%。新北議員劉美芳今質詢表示，中央僅對15歲到19歲青年提供最高10萬職訓補助，認為中壯年是主要負擔家計者也應納入。新北市長侯友宜則允諾，中壯年勞工就職滿3個月後，即可獲得穩定就業獎勵金1萬元。

劉美芳認為，中壯年勞工通常是家計主要負擔者，受疫情影響收入銳減，更應獲得補貼。此外，新北在板橋、三重、新店設有職業重建中心，但對身障者來說，前往職業重建中心相當不便，盼市府提供交通補助，降低身障生活負擔。

勞工局長陳瑞嘉說，中央確實在30至45歲的中壯年勞工族群較為忽略，新北目前針對中壯年勞工，每年約有100班的職業訓練班。侯友宜則允諾，中壯年勞工就職滿3個月後，可獲得穩定就業獎勵金1萬元，且身障朋友也由勞工局一年補助三次，每次200元，每人每年最高600元的交通津貼，給予身障者更多幫助。

另外，劉美芳指出高齡者染疫的死亡率較高，建議市府在社區關懷據點、巷弄長照站、失智據點、日照中心及居家長照機構等，提供免費快篩試劑。侯友宜則說，將針對社區關懷據點、文化健康站巷弄長照站、失智據點等1093處，各支援25劑快篩試劑。