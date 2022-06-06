確診者遺體火化爭議 北市府研議設暫存專區

確診死亡者遺體火化引發爭議，藍綠北市議員今天質詢，北市府是否有因應配套及說明。台北市副市長黃珊珊指出，北市府已在研議、盤點有無暫存專區可以使用。

台北市議會今天進行市政總質詢，國民黨台北市議員王欣儀指出，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者遺體火化時間是否須在24小時內，地方與中央看法似乎不同調。

王欣儀表示，衛福部長陳時中日前說確診者死亡須於24小時內通報，遺體須盡快火化，但並未規定須於24小時內火化。但地方實務認知似乎都以為要在24小時內火化遺體，且北市已有775具遺體是如此處理，是否為中央未訂細則推諉，以及有無相關寄（冰）存遺體或補救辦法。

民進黨台北市議員張茂楠指出，中央規定確診死亡後於24小時內通報並盡快處理，但台北市長柯文哲卻說2天前才知道，若有誤會應該要釐清，否則有甩鍋中央之嫌，且以訛傳訛對於防疫是不力的，市長說話應該無戲言。

台北市民政局長藍世聰答詢表示，之前是依據殯葬處說法處理，只要確診者遺體進入殯儀館，當天就要火化，且不只有北市府這樣認為。

藍世聰提到，包括傳染病防治法第50條第4項及2022年COVID-19醫療機構因應感染管制措施指引，都是指示須在24小時內入殮並火化，若單純只看傳染病防治法規定，與現實運作是有出入，認為中央說法並沒錯，但細節指引則有時限。

黃珊珊答詢表示，因為台北市立第二殯儀館現在已額滿且正在施工，並無專區可暫存遺體，現正研議、盤點有無暫存專區可使用，也將與醫院協商討論，中央也說要與業者及地方政府討論。

柯文哲答詢指出，以前認知都以為是24小時內要火化，陳時中沒講以前都沒注意到，且已執行許久，認為全台不只有北市是在24小時內火化遺體，「全台灣的人都沒辦法體察陳時中的用意」，他並無甩鍋，但若全台都會錯意就奇怪了。

民進黨台北市議員梁文傑晚間透過臉書（Facebook）發文表示，確診遺體24小時火化一事已吵好幾天，他詢問殯葬業者看法，對方說本來就知道中央並無規定要在24小時內火化，只是說要「盡速」。

梁文傑指出，問題出在各縣市殯儀館都不收確診者遺體，沒有冰櫃可放，有些業者有冰櫃卻也不能打開屍袋進行化粧、入殮及瞻仰等動作，所以實務上就只能直接送火化。

他說，他查詢台北市相關規定，凡是第一類及第五類傳染病的遺體，不得申請寄存、淨身、化粧、入殮等服務，且新北、桃園及台中的規定也都相同，因為不准存放是怕病毒散播，所以直接火化是不得已的作法，似乎也是唯一的做法。

是否要修改相關規定，梁文傑認為，家屬無法按照民俗送別往生者確實令人無奈，但非常時期也只能面對現實，且不應叫台北市殯儀館及殯葬業員工冒險。