65歲以上失能或身心障礙證明者 北市今起提供到宅服務

本土疫情頻傳，北市今宣布針對65歲以上失能、臥床的長輩，或是領有身心障礙證明的行動不便的身障者，提供快篩、問診、投藥的一條龍服務，讓有症狀或有採檢需求者，可協助媒合醫療院所到宅的居家照護服務。

社會局表示，仍有一部分獨居的長輩、身障朋友因為行動不便、數位落差或特殊情形等而無法外出購買快篩試劑或預約視訊門診等情形，因此「獨居且行動不便的長輩及身心障礙者」，若出現症狀，不易自行快篩檢測的情況，市府將結合台北市醫師公會社區醫療診所，提供醫師到宅、友善照護服務，讓有採檢需求協助媒合醫療院所到宅採檢的居家照護服務。

台北市政府副市長黃珊珊表示，台北市的獨居失能且行動不便的長輩及身心障礙者，台北市政府衛生局及社會局掌握約近2000人，為了協助的市民獲得更便利的居家服務，因此北市府媒合醫師公會資源，讓符合上述資格的市民朋友，可以減少外出就醫的不便性，同時讓獨居行動不便的快篩陽性確診者可以在家裡安心養護，儘速連結視訊診療，獲得相關醫療資源。

黃珊珊表示，因醫療量能的資源有限，因此目前將透過12區關懷服務中心電話進線後，立即由衛生局及社會局針對有需求的民眾進行審查及媒合醫師。有實際居於台北市且為行動不便的獨居長者及身心障礙者，若無任何親屬照顧資源者，有咳嗽、發燒、喉嚨痛等身體不適之症狀，即可致電到12區關懷中心媒合後續採檢及診療。