新北弱勢家庭5口確診連假快斷炊 公私合作緊急救援送物資

國內疫情持續發展，新北貢寮有中低收入家庭一家五口確診，面臨斷炊囧境，因此向外界求助，新北市議員、新北市警察志工協進會理事長陳儀君在前日協同警察志工暖心站即刻救援送上物資，在假期結束後並由社會局接手關懷，公私協力下讓社會安全網更緊密。

陳儀君表示，上周末從友人陳毅得知，貢寮有中低收入家庭一家五口確診，將面臨周日斷炊囧境，於是第一時間通報警察志工暖心站，請總團長許崇修協助，許崇修並在昨清晨帶著物資前往救援，順利讓簡女士取得即時雨，他們一家在今日也由社會局社福中心接手，讓關懷不間斷。

陳儀君指出，簡女士一家人中，父親56歳、母親49歲，並育有三名子女，分別為24歳的簡女士、18歳妹妹、14歲弟弟，簡爸爸因手受傷無工作，家中由母親工作收入負擔家計，不料母親、弟弟、妹妹在2日相繼確診，皆為輕症在家居家隔離；父親也於4日快篩陽，皆為輕症症狀，全家五人皆確診。

陳儀君說明，收到消息時她先電話聯絡簡女士，安慰並告知許崇修會啟動即刻救援請安心，而許崇修確實也於隔天將民生食品送達，更細心準備了她七個月大嬰兒的奶粉尿布；後來得知她前夫使用毒品，且家暴在福隆派出所有紀錄，夫妻因此離異並育有七個月大孩童，簡女士回到娘家生活，有特境及弱勢兒少身分，由瑞芳社福中心在案中。

陳儀君轉述，雖然日前曾於瑞芳中心領取米、麵條等民生物資，原本以為可支應至今日，但因擔心尿布奶粉無法撐到解隔日，故向網友乾哥求助，後接獲陳儀君電話關懷，許崇修也於昨早送奶粉尿布至家中完成即刻救援任務。

陳儀君表示，感謝熱心的網友幫忙發訊息，更感謝警察志工暖心站第一時間送達物資，後續將由公部門瑞芳社福中心持續關懷，由此可見公私合作讓社會安全網更緊密、更安全。