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林口交流道匝道流標8次 侯友宜：盡快發包解決塞車問題

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜說，會持續檢討，該增加預算就增加預算，希望趕快發包，解決林口塞車問題。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜說，會持續檢討，該增加預算就增加預算，希望趕快發包，解決林口塞車問題。記者江婉儀／攝影

中央核定林口交流道增設南出北入匝道，但至今已流標8次還沒標出去。新北市議員蔡淑君表示，不管何時發包，1280定期票納入機捷規畫一定要前提，搭配105市道改善林口到八里交通，三管齊下，才能確保林口交通順暢。新北市長侯友宜說，會持續檢討，該增加預算就增加預算，希望趕快發包，解決林口塞車問題。

蔡淑君說，中央核定的林口交流道增設南出北入2座高架匝道，包括在新北市麗林國小旁八德路增設北入匝道，另外南出匝道則是由高速公路左轉龜山增設一條高架，但工程至今流標8次。

蔡淑君說，光是林口交流道增設工程，頂多只能解決10到15％左右的塞車問題，他認為還要搭配1280定期票納入機場捷運，加上另一側105市道林口高爾夫場到八里長坑國小道路工程，三管齊下，才能徹底改善林口塞車問題。

交通局長鍾鳴時表示，最近因受到物價波動與缺工缺料問題，工程流標，會持續關注後續發展。針對交流道工程的交通維持計畫中，有3億8000萬元補貼桃園龜山與新北林口民眾使用1280定期票，日前經過協調，交通部已要求路政司在2個月內討論出結果，近期就會出爐，各縣市也會有各自的分攤計畫。

林口 塞車

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