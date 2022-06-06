林口工一重劃區旁道路拓寬變賽車場 環保局：加強稽查

新北市推動林口工一區市地重劃案，新北市議員蔡淑君指出，重劃區周邊馬路已拓寬，但車流量越來越多，民眾陳情馬路變成賽車場，噪音也讓人難以入睡。環保局長程大維表示，已設置噪音偵測照相，並和林口警分局聯合夜間攔查，民眾也可檢舉告發，並持續請中央推動修法。

蔡淑君認為，新工處日前完成文化北路二段40米寬的道路拓寬工程，但民眾陳情，因為車流量越來越多，馬路變成賽車場，噪音也讓人難以入睡，尤其有長輩跟嬰幼兒的家庭，請市府協助解決，更擔心日後全面開發情況更嚴重、影響範圍更大。

程大維表示，環保局目前已在文化北路二段、福德街口等7處設置噪音偵測照相，由於林口區人口不斷增加，明年預計再增設2處，經費約200萬元，也設有4處告示牌，提醒民眾此處有聲音照相。

程大維說，環保局也和林口警分局聯合夜間攔查，民眾也可檢舉告發，並持續請中央推動修法，改善原廠出口的跑車或重機引擎噪音標準。

侯友宜表示，市府會重視這個問題，噪音是民怨排行前三名，不只會透過取締減少類似事件，也需要中央修法搭配。

經發局表示，6公頃國有地底下的垃圾已清除，並完成招商規畫，中央審查後將啟動招商，以今年底前完成招商、決標為目標，未來可引進資通訊設備、光學精密儀器、生醫、綠能及文化創意等產業。