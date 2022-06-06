瑞猴自行車道已封一年半 要開放再等八個月
2020年11月底台鐵瑞芳猴硐路段發生走山事故，遭受波及的瑞芳往猴硐的瑞猴自行車道也損壞，並已封閉了一年多，今(6)日市議員林裔綺和多位里長都想知道何時搶修完成，但台鐵卻說還要至少八個月，令地方無法接受。
曾經是自行車族和當地居民散步健走最愛的瑞猴自行車道，如今因為109年的邊坡走山事件，導致自行車道已經封閉近一年半的時間，當地里長說，幾乎每天都有居民和遊客在問，到底什麼時候會開放，但是連在地里長都不知道何時可以開放。
今(6)日台鐵局人員就到地方說明目前工程復原的進度，雖然上邊坡已經鞏固完成，鐵路可以正常行駛，但是緊臨的瑞猴自行車道和下邊坡復原遲遲未動工，這也讓地方一等就是一年半了，在加上這復原的任何進度包括議員和在地的里長都完全不知情，不知如何向陳情民眾回應，議員林裔綺和多位里長在現場也難得動怒。
台鐵局在現場也回應，因為復舊工程的招標作業不順利，導致復原一直延宕，現在最快還需要八個月的工期才能完工，此話一出也讓議員和里長們都無法接受。
市議員林裔綺說，自行車道都已經封閉一年多了還不見復原完成，現在還要民眾再等八個月，希望台鐵能夠重視地方聲音，不要一拖再拖。
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