淡水大庄綠帶步道整修 再增加2座體健設施

新北市淡水區沙崙路旁可以看到有一條提供眾通行，而且綠美化相當完善的步道，過去這條步道石階因為使用十多年，老舊失修有些損壞，而新北市議員鄭宇恩不僅是協助將步道修復，而且還爭取設置2座的體健設施，讓這一塊綠帶公園功能更富豐。

大庄里長林建仲表示，原本這裡早在十多年前就是公共區域，經過公所施作一些步道，但現在年久老舊，好在有新北市議員鄭宇恩的協助，將步道修復而且增設許多提供長者運動設備。

新北市議員鄭宇恩表示，沙崙路151巷的綠帶，原本只有崎嶇不平的石板路，在里長的建議下，運用市議員配合款60萬元，一起規劃更舒適且更具休憩機能的空間，包括了體健設施、平坦的步道，還有明亮的燈光 及休憩座椅，也非常適合附近的居民來散步時，隨時都可以運動揮灑汗水。