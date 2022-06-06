聽新聞
test
0:00 / 0:00
金山神秘海岸綠色地毯 吸引新人拍婚紗照
金山區獅頭山公園一帶到神秘海岸都是在地人的私房景點，風景保存得相當好，而神秘海岸以一線天、蔚藍海景最為著名，到現在還有整片綠石蓴的限定版美景，為海天一色的湛藍點綴增添色彩，為此也吸引不少即將步入禮堂的新人前來拍婚紗照。
金山遊客中心野柳管理站行政助理廖昭棨說，北海岸石門區有美麗的老梅綠石槽，在金山的神秘海岸也有漂亮的綠色地毯吸引民眾前往取景拍照，近來神秘海岸的綠石蓴進入盛綠期，加上天氣又好，不少即將結婚的新人們也都前來以綠色地毯為背景，拍攝婚紗照。
其實金山獅頭山公園一帶到神秘海岸都是在地人的私房景點，風景保存得相當好，沒有太多人為的破壞，而神秘海岸以一線天、蔚藍海景最為著名，到了現在這個季節還有整片綠石蓴的限定版美景，為海天一色的湛藍點綴增添色彩。
金山遊客中心野柳管理站行政助理廖昭棨表示，不只是海景很美，大退潮後的潮間帶也是相當值得親子共遊探索的教育場地，只是要特別注意，雖然石蓴整片盛綠相當美麗，但卻是相當溼滑的，若是民眾前來觀賞綠石蓴一定要小心腳下，避免踩踏石蓴導致滑倒意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言