金山神秘海岸綠色地毯 吸引新人拍婚紗照

金山區獅頭山公園一帶到神秘海岸都是在地人的私房景點，風景保存得相當好，而神秘海岸以一線天、蔚藍海景最為著名，到現在還有整片綠石蓴的限定版美景，為海天一色的湛藍點綴增添色彩，為此也吸引不少即將步入禮堂的新人前來拍婚紗照。

金山遊客中心野柳管理站行政助理廖昭棨說，北海岸石門區有美麗的老梅綠石槽，在金山的神秘海岸也有漂亮的綠色地毯吸引民眾前往取景拍照，近來神秘海岸的綠石蓴進入盛綠期，加上天氣又好，不少即將結婚的新人們也都前來以綠色地毯為背景，拍攝婚紗照。

其實金山獅頭山公園一帶到神秘海岸都是在地人的私房景點，風景保存得相當好，沒有太多人為的破壞，而神秘海岸以一線天、蔚藍海景最為著名，到了現在這個季節還有整片綠石蓴的限定版美景，為海天一色的湛藍點綴增添色彩。

金山遊客中心野柳管理站行政助理廖昭棨表示，不只是海景很美，大退潮後的潮間帶也是相當值得親子共遊探索的教育場地，只是要特別注意，雖然石蓴整片盛綠相當美麗，但卻是相當溼滑的，若是民眾前來觀賞綠石蓴一定要小心腳下，避免踩踏石蓴導致滑倒意外。