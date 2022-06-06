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疫情關鍵數據在哪？ 議員轟北市大數據中心虛有其表、無功能

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府成立「大數據中心」已半年，但議員質疑，這半年來，民眾最關心的防疫關鍵數據少，大數據中心無發揮太大作用，恐只是虛有其表。記者林麗玉／攝影
北市府成立「大數據中心」已半年，但議員質疑，這半年來，民眾最關心的防疫關鍵數據少，大數據中心無發揮太大作用，恐只是虛有其表。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲推數位城市，成立「大數據中心」已半年，但議員質疑，這半年來，民眾最關心的防疫，包括中重症、死亡數、醫護比、確診給藥等關鍵數據之間的關聯性，大數據中心無發揮太大作用，恐只是虛有其表。面對接下來恐還有變種疫情，市府應善用數據防疫參考。柯文哲回應，之前蒐集的與書上不一樣，議員講的大數據恐要一個月後，才有辦法統計出來。

柯文哲今天赴議會總質詢，議員王欣儀質疑，柯文哲常說他是用「科學」判斷，而不是預言，設置大數據中心是為了做更好的防疫管理，但面對疫情最嚴重時候，「大數據中心」針對民眾最關心的事情、或最缺乏的數據通通不知道？設大數據中心用來幹嘛？

王欣儀說，新冠疫情全台進入大規模流行，6月4日死亡數152人創新高，截至6月5日，累計死亡已有2939人，其中台北市占638例，為全國第二多，眼見許多孩子死去，用人命的流失換取與病毒的共存，這代價太沉重了。

議員質疑，當民眾看到中重症及死亡數攀升，不禁懷疑，現今的抗病毒藥物，為何中重症者、死亡數還是那麼多？是否確診者沒立即投藥或藥給不足？市府若沒掌握原因，如何知道問題的原因在哪裡及要如何解決？

包括北市中重症數、死亡數、重症死亡率、護病比、專責病床數、投藥平均時間及發病至死亡平均時間等，其實這些都是「關鍵數據」，如果中重症數、死亡數一直持續增加，代表「加快投藥」、「調整護病比」，才能提升病人醫療照護品質，但這些重要工作都沒有做到位。

議員質疑，現今大數據中心完全沒有這些「關鍵數據」，柯市長身為指揮官要如何決策，如何精準判斷，將有限資源、經費花在刀口上？

柯文哲說，議員講的關鍵數據，恐怕要一個月之後，才有辦法統計出來。北市府現在才要開始搜集這些資料，因之前搜集的數據與書上讀的不一樣，以中重症出現症狀到死亡，應該要10天，不過卻發生3天不到就死亡，所以還要看一陣子，搜集資料才會知道。

柯文哲 疫情 王欣儀

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