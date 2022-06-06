民眾出席基捷說明會 直批基隆人通勤「南港要承受交通黑暗期」

交通部鐵道局今在台北市南港區公所禮堂，舉辦「基隆捷運第一階段說明會」，地方民眾關注交通黑暗期、板南線延伸、基捷最大化等議題，擔任說明會主席的鐵道局副局長楊正君表示，重大建設都會有黑暗期，但完成建設後，將落實北市府東區門戶計畫，讓南港區成為往東交通的重要運輸轉運站。

基隆捷運第一階段經行程院蘇貞昌拍板定案，北北基三首長也有共識，興建費用425億元，全長達16.05公里、13座車站，自基隆八堵平面站後逐漸爬升，沿基隆河谷廊帶深入市區，以高架型式至南陽大橋站前轉平面，過南陽大橋站（富信飯店）後以地下化型式至港站。

13座車站站名暫定為八堵站、七堵站、六堵站、百福站、北五堵站、保長坑站（1）、保長坑站（2）、樟樹灣站、南陽大橋站、南港展覽館站及南港站。

有市民指出，大量基隆、汐止民眾需通勤至北市，但基捷僅中運量，汐止地區又只有樹灣站、南陽大橋站等2站，為何不直接以重運量的板南線延伸至汐止，減少2車站體不僅能減少興建經費，也可支援汐止通勤民眾；另建議取消基捷沿線部分台鐵較小車站，讓基捷使用效率最大話。

楊正君表示，以捷運建設概念，捷運的興建是由北市核心慢慢向外擴張，整個運輸量能會隨著越擴到外圍慢慢下降，因此外圍是否採用板南線運量就要去思考，但板南線延伸概念可以成為一種替代方案。

針對取消台鐵車站部分，不會談論「車站去留問題」，而是思考「如何將車站更適應未來的需求」，加上目前基捷與台鐵路線並無平行設置，因此會以車站不同服務目的及班次多寡來做考量。

另有市民質疑，基捷南港站的設立，「講難聽一點，只是為了基隆及新北市民，憑什麼要南港居民忍受10年交通黑暗期」，認為北市不應該負擔基捷費用，另在交通黑暗期間，中央應給當地居民相關補助。

楊正君舉例，當年興建高鐵時，原先規畫北市最東邊的車站為松山車站，後來配合地下化及南港地區的開發，才把高鐵延伸至南港站，而這樣的重大建設對於當地開發會有長遠性的影響，現在再看松山車站及南港車站，松山車站變為通過性，南港車站反倒成為重要轉運站點。

楊說，重大建設都會有痛苦黑暗期，但建設完後，伴隨而來的就是甜美的果實，北市府有前瞻的遠見，因此設置基捷南港站時，堅持採地下化，未來才不會影響市容，且基捷南港站設置完成後，還有加上未來的高鐵宜蘭站，南港地區將成為北市東區門戶最重要的亮點。