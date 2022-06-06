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議員統計外縣市持有多筆新北土地 3縣市持有最多

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員葉元之指出，擁有新北市土地最多的前三名為台北市、澎湖縣及彰化縣，這些土地缺乏管理，造成環境、治安隱憂。圖／新北市議員葉元之提供
新北市議員葉元之指出，擁有新北市土地最多的前三名為台北市、澎湖縣及彰化縣，這些土地缺乏管理，造成環境、治安隱憂。圖／新北市議員葉元之提供

中央跟外縣市持有多筆新北市土地。新北市議員葉元之指出，擁有新北市土地最多的前三名為台北市、澎湖縣及彰化縣，這些土地缺乏管理，造成環境、治安隱憂，應用換地方式解決。新北市長侯友宜表示，將責成財政局通盤檢討。財政局表示，早期遺產贈與稅可捐贈公設地，才有這樣的狀況。

葉元之表示，有時接獲市民陳情，希望協助綠美化附近髒亂空地，但會勘發現，地主不是外縣市政府就是中央機關，有的機關甚至還要求要市府付土地租金，才願意讓市府綠美化。

葉元之表示，他跟地政局調資料，全台各縣市除了嘉義市、南投縣及外島的馬祖縣外，都持有新北市的土地。若以縣市來分，台北市政府持有新北市的地最多，有5355筆土地。第二名是澎湖縣望安鄉公所，在新北市有1854筆土地，分散在新北21個行政區；第三名是彰化縣員林市公所，在新北市共有1316筆土地，分散在23個行政區。

另外，以新北市各行政區來看，外縣市持有土地最多的區域分別是新店區2246筆、中和區1080筆、板橋區838筆，其中台北自來水事業處在新店持有1294筆土地最多，研判與水庫用地有關。

葉元之認為，外縣市政府在新北市持有土地缺乏人力管理，導致多數荒廢，引發環境髒亂與治安死角問題，市府也難以介入處理，成為「城市之瘤」，建議若新北市也有土地登記在外縣市，應用換地方式解決問題。

財政局長李泰興說明，早期遺產贈與稅可以捐贈公共設施用地，所以很多人會購買公共設施保留地，捐贈給政府抵稅，例如澎湖望安鄉公所開立不少抵繳稅款證明，造成在全台各縣市都持有很多土地。

侯友宜說，他過去比較少注意相關問題，將責成財政局通盤檢討，針對隸屬於外縣市政府的大面積或零星土地，新北市政府將化被動為主動、積極開發，尤其是影響環境整潔或治安等，應趕快處理。

新北市議員葉元之指出，擁有新北市土地最多的前三名為台北市、澎湖縣及彰化縣，這些土地缺乏管理，造成環境、治安隱憂。圖／新北市議員葉元之提供
新北市議員葉元之指出，擁有新北市土地最多的前三名為台北市、澎湖縣及彰化縣，這些土地缺乏管理，造成環境、治安隱憂。圖／新北市議員葉元之提供

新北市長 葉元之

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