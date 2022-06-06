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北市河濱最高滑梯曝光 河雙21河濱公園遊戲場年底完工

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
五彩攀爬架滑梯，爬網架中穿插象徵吉祥的五色絲線。圖／北市水利處提供
五彩攀爬架滑梯，爬網架中穿插象徵吉祥的五色絲線。圖／北市水利處提供

北市北投區的河雙21河濱公園，位於洲美堤外，由於該里有全台唯一以「屈原」為主祀的廟宇，因此北市水利處以「端午主題」設計主題遊具，呼應當地居民信仰，並打造一座北市河濱最高的7公尺滑梯，預計今年底完工，完工後還會串連自行車道，提供單車族休憩空間，可望成為北市熱搜景點。

河雙21河濱公園兒童遊戲場位於外快速道路下方，腹地廣大且有足夠遮蔭空間，常有遊客或單車族駐足休息，但周邊少有兒童遊戲空間，為改善目前環境及活化活動空間，市府今年4月底重整周邊相關設施，結合當地環境賦予地景、視覺變化，建構融合在地特色及創意設計的兒童遊戲場。

水利處表示，考量洲美里有一間水仙尊王廟是全台唯一以「屈原」為主祀的廟宇，已佇立於此達200年歷史，洲美社區湘水忠靈祭屈原，同時也是北市國際龍舟競賽的發源地。該遊戲場利用屈原宮端午特色作為設計構想，不僅呼應當地居民的信仰，也將遊戲設施的主題如龍舟、粽等，融入居民的生活當中。

水利處表示，除了利用現況地形，打造7公尺高的滑梯塔，銜接上下層遊戲場的鑽管，讓孩童可雙重體驗探險及快感的樂趣外，還透過各類型遊具分類，設計多元組合的設施。

像是「龍船擺盪鞦韆」，搖晃的船身與龍舟呼應、「五彩攀爬架滑梯」，爬網架中穿插象徵吉祥的五色絲線、「綁粽水平架」上懸掛著綁粽裝飾、「白浪滔滔爬網」，曲線的網面呈現海浪造型等。

除了設置遊具外，同時也建立休憩座椅提供家長等候休憩空間；增設景觀廁所，提供民眾在河濱公園活動如廁的便利性；鋪面材質除了現鋪式橡膠顆粒鋪面外，更選擇沙材質及木屑等自然鬆散材鋪面，幫助刺激孩童大腦發展提升感官刺激。

水利處表示，河雙21號河濱公園所處位置，是由外雙溪及磺溪兩條河系匯入基隆河所形成的三角高灘地，完工後將串聯自行車道，提供單車族休憩空間，多樣特色遊具設施能夠滿足不同年齡層的大小朋友，供親子假日的休憩地點。

「白浪滔滔爬網」，曲線的網面呈現海浪造型。圖／北市水利處提供
「白浪滔滔爬網」，曲線的網面呈現海浪造型。圖／北市水利處提供
「綁粽水平架」上懸掛著綁粽裝飾。圖／北市水利處提供
「綁粽水平架」上懸掛著綁粽裝飾。圖／北市水利處提供
河雙21河濱公園兒童遊戲場將打造一座北市河濱最高的7公尺滑梯塔。圖／北市水利處提供
河雙21河濱公園兒童遊戲場將打造一座北市河濱最高的7公尺滑梯塔。圖／北市水利處提供
河雙21河濱公園兒童遊戲場將打造一座北市河濱最高的7公尺滑梯塔。圖／北市水利處提供
河雙21河濱公園兒童遊戲場將打造一座北市河濱最高的7公尺滑梯塔。圖／北市水利處提供
單槓組。圖／北市水利處提供
單槓組。圖／北市水利處提供
河雙21河濱公園兒童遊戲場位於高速公路橋下，擁有足夠遮蔭空間。圖／北市水利處提供
河雙21河濱公園兒童遊戲場位於高速公路橋下，擁有足夠遮蔭空間。圖／北市水利處提供
河雙21河濱公園兒童遊戲場位於高速公路橋下，擁有足夠遮蔭空間。圖／北市水利處提供
河雙21河濱公園兒童遊戲場位於高速公路橋下，擁有足夠遮蔭空間。圖／北市水利處提供
7公尺高的滑梯塔，銜接上下層遊戲場的鑽管，讓孩童可雙重體驗探險及快感的樂趣。圖／北市水利處提供
7公尺高的滑梯塔，銜接上下層遊戲場的鑽管，讓孩童可雙重體驗探險及快感的樂趣。圖／北市水利處提供
7公尺高的滑梯塔，銜接上下層遊戲場的鑽管，讓孩童可雙重體驗探險及快感的樂趣。圖／北市水利處提供
7公尺高的滑梯塔，銜接上下層遊戲場的鑽管，讓孩童可雙重體驗探險及快感的樂趣。圖／北市水利處提供

北市 單車

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