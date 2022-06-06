新北負責環狀線經營權？捷運局：契約到期後交接

新北市委託台北捷運公司經營捷運環狀線，契約到明年1月底。新北市議員葉元之今天在議會總質詢表示，環狀線經營權是否確定要移回來新北。新北市捷運局長李政安表示，雙北已取得共識，契約到期後由新北負責營運，後續啟動交接程序。

葉元之表示，之前有要求新北市提前把環狀線收回來自己經營，因為「自己的孩子自己養」，而環狀線和台北市的合約在明年1月31日到期，是否已確定要移回來了，細節談得如何。

李政安表示，五月已舉辦副市長主持的雙北會議，取得共識，環狀線契約到期後由新北負責營運，再啟動實質交接程序，包含環狀線公司人員有650人，要如何歸屬，要慎重協調，接管前準備工作包含財產設施、營運規章等，都在籌備當中。

葉元之詢問，新北是否有信心經營環狀線，李政安回答，新北有成立營運公司，一定會全力以赴經營。新北市長侯友宜表示，還是按照契約走。