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新北汙水建設經費腰斬？營建署：補助已全國最高

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
新北近來持續做污水下水道相關工程，全市目前接管率達7成，但已2年不見新標案，新北水利局表示，經費問題已跟中央完成協調。圖／新北水利局提供
新北近來持續做污水下水道相關工程，全市目前接管率達7成，但已2年不見新標案，新北水利局表示，經費問題已跟中央完成協調。圖／新北水利局提供

針對媒體報導指，營建署補助新北市汙水建設經費腰斬。營建署今發布澄清說明，每年補助新北市均約20億元，今年核列19.26億元，新北市所述僅剩10億元補助經費，完全謬論。

營建署指出，20餘年已補助新北市汙水建設高達近540億元，接管普及率達70.15%，為全國第二，僅次於非由中央補助的台北市。營建署不僅提供全國最高補助經費，目前已接管百萬戶人口中，近3成由營建署協助接管完成，中央出錢出力，但新北市卻刻意淡化中央的協助，此舉更將排擠其他縣市的補助經費，實為爭取中央建設補助的嚴重錯誤示範。

營建署指出，新北市每年獲得最高汙水建設補助經費，其接管普及率已遠高於全國平均值，營建署須整體考量各縣市需求，合理配置經費均衡發展，避免分配不均。

營建署重申，中央已多年高額支持新北市推動汙水建設至今，全市汙水普及率已達7成以上，且新北市已向汙水接管民眾徵收下水道使用費，每年收入可達9億元，新北市應提高自有預算辦理汙水建設，不應僅依靠中央資源，排擠其他縣市預算。

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