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正向面對 世界宗博館生死晝夜特展將登場

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
生死關懷教育推廣協會理事長郭慧娟講解桌遊流程。圖／世界宗教博物館提供
生死關懷教育推廣協會理事長郭慧娟講解桌遊流程。圖／世界宗教博物館提供

生死在社會中一直是相對禁忌的話題，位於新北永和的世界宗教博物館籌備「生死晝夜：於死亡中前行」特展，盼民眾能以較輕鬆及正面積極的態度面對死亡，讓人生更有尊嚴和意義，而活動上的桌遊環節也讓參與者激盪出許多特別與正向的想法，讓不少民眾都說受益良多。

宗博館說明，特展將於21日開展，展前將舉辦3場「死亡餐酒館」系列講座暖場，主題分別為人生最後的斷捨離、人生舞台的最後一場秀、鏟屎官退役典禮預演，透過遺書書寫佐愛的禮物桌遊、模擬喪禮佐告別通關桌遊、鏟屎官退役感言佐寵咖桌遊等，讓民眾體驗心靈交流饗宴。

宗博館教育推廣組專員陳鈺方介紹，「死亡餐酒館」源自於國外盛行的死亡咖啡館，一種在開放場合談論死亡的聚會活動，參加者一邊享用茶點，一邊談論死亡理念、態度、葬禮財務規劃等話題，希望藉此降低對死亡的恐懼，並以正面積極的態度面對死亡，讓人生更有尊嚴和意義。

生死關懷教育推廣協會理事長郭慧娟也在暖場活動開講，並邀參與民眾討論自己喪禮的話題，大家答案五花八門，有人希望要歡樂、也有人希望得到親友讚美、還有人希望讓親友放心；特別的是，有民眾希望棺木是無敵鐵金剛的造型，上面佈滿不同的零件，讓親友離開時取走獲得祝福，創意十足。

郭慧娟提醒，以5個W、1個H來檢視與回顧自己的生命歷程，包括What，身後事內容，別忘思考、決定、囑咐；Why，決定的動機與目的，說的愈清楚，家人就愈明白，執行率就愈高；When，掌握隨緣的機會，跟家人交代或立好遺囑；Who，交代的對象，委託執行的人要有擔當；Where，想在什麼場地治喪或奠禮地點；How如何執行，規劃流程、執行細節。

林小姐認為，回家後可跟家人談論死亡及身後事的議題，也知道要怎麼談，是這次活動的最大收穫；陳先生說，老師以自己的墓誌銘為例，讓大家想想「想留給世界的一句話是什麼？」發人深省，讓大家更能珍惜身邊家人，也體會活在當下的真義。

宗博館館長馬幼娟說，「生死晝夜：於死亡中前行」特展將結合有趣酷炫的互動多媒體裝置，讓生與死的生命教育議題不再嚴肅，歡迎大家21日後到館體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「告別通關~身後事我做主」桌遊遊戲。圖／世界宗教博物館提供
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世界宗教博物館教育推廣組專員陳鈺方介紹活動由來。圖／世界宗教博物館提供
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講師郭慧娟與學員示範桌遊程序。圖／世界宗教博物館提供
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