葉元之批新北青年局功能不彰 酸乾脆培養下個印度神童

新北市議會今天總質詢，新北市議員葉元之指出，新北市青年局功能不彰，除了無法像經發局一樣提供創業資源，且網站、臉書資訊匱乏，推廣最多的是心理測驗，乾脆教年輕人占星術，培養下一個印度神童。

葉元之表示，2年前經發局推動板橋創立方，本來承諾跟中華電信合作，提供4層樓的創業空間，但後來跳票，現在是在板橋浮洲合宜住宅提供2年期的租金優惠，可以承租辦公室、店面、攤位。

葉元之認為，很多創業者其實不需要辦公室，真正需要的是創投、天使投資人、資源串接上下游廠商整合、導師、法律財務營運導師及說明新法規等。

葉元之批評，浮洲青創空間沒有上述功能，應該是鼓勵新北市企業、上市櫃中心跟新創合作，新北市有很多工業區、商業公會，這些連結都在經發局手上，應該是由經發局來做新創這塊，不應該交給青年局。

葉元之也酸，青年局網站及臉書的資訊貧乏，平台內容一點都不年輕，官網的公告都是複製貼上公文，推廣最多的居然是心理測驗，「乾脆教一下占星術，培養下一個新北的印度神童？」

經發局長何怡明表示，中華電信基地是超過50年的歷史建物，若再投入修繕費用，在成立基地上會有阻力，目前板橋的租金也很便宜，一坪150元。產業合作部分，工業區立體化的廠商，在育成部分也有整合，寶高園區目前招商率98.6%，很多國際大廠，也在全區設置育成中心，讓創業者在商機跟技術交流部分可以給予支援。

資源整合部分，何怡明說，在國際商洽、青創募資，中小企業輔導，參展補助等業務推動，跟青年局都有持續合作。

新北市長侯友宜表示，年輕朋友不是需要空間，例如協助上下游產業等，創業貸款上更便宜，相關教育上協助培育，空間只是其中一環，他知道葉元之的意思，經發局也會往這方向研議。

侯友宜表示，青年局是站在協調溝通的角色，還要找出年輕人需要解決的問題，解決過程中需要局處配合、面對解決，這是青年局最大功能。