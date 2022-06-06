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解封前部署 北市就服處徵才釋461工作機會 餐飲占8成3

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
疫情持續延燒，不少餐飲業提前部署，持續徵才，台北市勞動局就業服務處今起至10日，邀集10家知名企業在就業服務站舉辦現場徵才活動，共釋出461個工作機會。圖／北市府提供
疫情持續延燒，不少餐飲業提前部署，持續徵才，台北市勞動局就業服務處今起至10日，邀集10家知名企業在就業服務站舉辦現場徵才活動，共釋出461個工作機會。圖／北市府提供

疫情持續延燒，不過不少餐飲業提前部署，持續徵才，台北市勞動局就業服務處今起至10日，邀集10家知名企業在就業服務站舉辦現場徵才活動，共釋出461個工作機會。歡迎準備求職、社會新鮮人、二度就業或轉職需求的民眾，親自至北市各就業服務站參加現場徵才活動。

北市勞動局長陳信瑜表示，餐飲業4月營收衰退，5月數字恐怕更慘淡，但因CDC持續討論邊境解封的問題，蕭條的餐飲業業者持續卯足全力、放眼未來做最好的準備，對外不斷創新，拓展多元銷售通路。

本周餐飲業徵才廠商有6家，計釋出383個工作機會，占83.08％，以外場工作機會為主的餐飲人力漸漸轉變，使內外場工作機會比趨近，薪資也持續拉近中，外賣商機人力調整配置，也還會是近期徵才主軸。

勞動局表示，本周徵才廠商有漢記-朱記餡餅粥、微風集團-微風廣場、鑫鼎王餐飲、新光三越百貨、新加坡商傲勝全球-OSIM、王品餐飲-肉次方、欣葉日本料理、中央畜產會、樂多多。

徵才活動地點為6月7日在內湖、南港東明就服站舉辦，6月8日在西門、信義就服站舉辦，6月9日在西門、南港東明、艋舺就服站舉辦，6月10日在景美就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

餐飲業 徵才活動

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