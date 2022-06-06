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「管」到新莊最後汙水處理拼圖 丹鳳地區萬戶受惠

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「新北市新莊地區汙水下水道系統第二期工程第十二標支管工程」示意圖，工程已於5月24日決標。圖／新北水利局提供
「新北市新莊地區汙水下水道系統第二期工程第十二標支管工程」示意圖，工程已於5月24日決標。圖／新北水利局提供

新北近來持續推下水道工程，其中丹鳳地區過去從沒汙水下水道設施，是新莊「最後一塊拼圖」，新北水利局表示，該區6里汙水接管工程已於5月底標出，預計民國113年完工，附近約1萬3939戶將受惠。另外，新莊其他區域過去有些接管障礙的住戶，也將視情況納入此次工程一同辦理。

水利局說明，新莊區龍鳳、龍福、丹鳳、祥鳳、合鳳及雙鳳等6里的公共汙水下水道管線布設工程，已於今年5月24日完成「新北市新莊地區汙水下水道系統第二期工程第十二標支管工程」決標，主要沿天祥街、雙鳳路及新北大道方向布設汙水管線，並接續辦理附近約1萬3939戶接管。

水利局指出，此次主要針對中正路以北、十八份坑溪和市界以東及中正路以南、龍安路以西、丹鳳高中以北和市界以東所圍繞之區域，辦理下游的公共汙水下水道管線布設工程，作為該地區後續上游用戶接管使用，其管線布設總長度總計為4347公尺，預計113年完工。

水利局長宋德仁說，新莊區仍有部分過去因建物型態特殊、地下既有管線障礙、私地疑義、施工路徑空間不足等因素暫時無法接管的用戶，將邀集相關單位協助研議解決方案，如經會勘評估接管施工可行，將視經費狀況納入這次工程辦理，預計接管600戶。

水利局補充，這次總工程經費約為2億，其中中央內政部營建署補助88%，而新莊區公共汙水下水道開工以來歷經15年，普及率已達80.95%。汙水下水道建設需要民眾支持與配合，民眾有相關疑問皆可撥打免付費汙水未納戶專線洽詢。

新北持續進行汙水下水道接管工程；圖為公共管網過去布設施工情形。圖／新北水利局提供
新北持續進行汙水下水道接管工程；圖為公共管網過去布設施工情形。圖／新北水利局提供

水利局 德仁

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