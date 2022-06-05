中央補助減半 新北汙水接管卡關

新北汙水下水道接管率已達7成，是市府主要政績，但2年多來卻未推新標案，後續還有235案卡關，影響1萬7千多戶。水利局強調，中央原本每年補助20億，近3年腰斬剩10億，影響工程推動，協調後今年將有9案發包。

水利局轉述，營建署回覆因預算拮据，還要補助其他縣市，要做全國通盤考量才調整補助。市府可理解營建署做法，希望保持合作默契、繼續努力，也會自籌經費解決過去窒礙難行的案件，希望最晚3年內處理完。

營建署過去補助新北推動汙水下水道建設，每年約20億元，2020年起卻剩10億，無法再發包其他工程；如今先前發包的工程已陸續完工，款項也付清，今年才再開始發包。

水利局長宋德仁說，中央預算補助砍半，導致2年多沒有新標案，新北過去難以執行的235件「未納戶錄案」也因此卡關，已和中央協調，今年將有9個計畫標標案陸續發包，沒有計畫標的區域將以開口標完成。「計畫標」經費來源包含營建署補助88%，12%由地方自籌，補助減少勢必造成衝擊。

汙水下水道工程科長蔡建立說，今年的標案中，新莊丹鳳「新莊二期12標」是指標，過去全無汙水下水道建設，卻是新莊區最後一塊拼圖，今年5月24日決標。

丹鳳地區有居民表示，住家後巷常有臭味，希望快接管改善。

市議員蔡健棠表示，丹鳳本來前年就要開工，卻因中央經費補助減少，加上捷運經過導致施工困難重重，許多民眾急迫到希望自己出錢也要做。行政院長蘇貞昌是「老縣長」，理當要多照顧新北一點。

市議員江怡臻指出，這議題很複雜，中央說有撥錢，但事實就是沒收到相關經費或經費減少，土城好幾個里長都在催，但中央未解釋。