新市鎮要道遭民間消除柏油路 淡水區公所進場強勢復原

通往淡水新市鎮的要道新民街，部分路段日前遭在地教會佔據，在得知市府將做「路面修繕」時還先自灌水泥，引發民眾討論。新北工務局表示，該處為既成道路，在得知教會要挖除路面後，也趕緊協調淡水區公所進場做路面復原，現在道路已經恢復原有樣態及通行。

淡水新民街是舊市區通往新市鎮的重要道路，不過當地的真耶穌教會淡水教會主張，尾段路段有一半屬於他們的私有地，因此自行畫設停車格，引發民眾不滿，認為該情形導致路段大塞車。

在地居民指出，後來教會得知公所將做路面修繕，就自行先灌水泥，讓事情更加複雜。新北市議員陳偉杰指出，確實不少民眾像他陳情，由於到當地是既成道路，因此也請相關單位作了解及處理。

工務局表示，有關淡水新民街遭擅挖事宜已經會勘，並經由城鄉局說明為都計內現有巷道，因此淡水區公所原定上周要進行路面修繕刨鋪，但卻得知教會提早雇工將路面挖除。