台北龍舟錦標賽10隊沒來 柯文哲稱：大概是確診沒辦法組隊

「2022台北國際龍舟錦標賽」在今日圓滿落幕，北市體育局表示，今年更引進全彩高速攝影，以科技數據輔助，提供裁判判定名次。台北市長柯文哲說，本來報名192隊，因為疫情的關係，有10隊大概是確診沒辦法組隊，期許未來更多體育活動能串連大台北生活圈，打造台北成為全民運動之都。

台北國際龍舟錦標賽今年開放民眾觀賽入場，共吸引上萬人次觀賽，經歷三天賽事，由柯文哲主持閉幕式，並由體育局長李再立、聖露西亞大使勞勃路易斯、馬紹爾群島共和國大使艾芮瓊、聖文森及格瑞納丁大使柏安卓頒發各組別的獎座。

體育局表示，今年共有182支隊伍爭取最高榮譽，總獎金高達250萬元，戰況十分激烈。大型龍舟男子組由「宏國大道城隊」奪得冠軍，可獲得15萬獎金。參賽隊伍最多的大型龍舟混合組，由「浩奇實業混合隊」奪得組別冠軍，可獲得40萬獎金。

體育局表示，台北國際龍舟錦標賽至今已舉辦48年，今年更引進全彩高速攝影，其特點為每秒可產製2,000張高解析度照片，每張照片畫面內可顯示時間刻度，透過科技數據輔助，提供裁判判定名次，讓賽事更加準確公平。

柯文哲致詞表示，本來報名192隊，因為疫情的關係，有10隊大概是確診沒辦法組隊，最後比賽182隊，參賽者組成來源多元，包括警察局、消防局、聯合醫院、北捷、體育局等，還有各種校友會、宗教團體，最多的是學校組隊參與，最年長的參賽者更是高齡97歲。