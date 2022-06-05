北市忠孝西路禁行機車逾40年 市府鬆口研議開放通行

台北市忠孝西路禁行機車規定逾40年，駛往台北車站或忠孝西路的機車族需被迫繞道，更有不知情騎士誤闖，近10年共開了3萬多張罰單。隨著車流及路型變化，該禁令是否合時宜也引發質疑，民間團體為爭取機車路權，號召機車族於7月9日展開「騎上忠孝西」行動。北市議員李明賢也認為，40年前禁令有必要重新檢討，要求北市府應即刻展開評估，試辦開放機車通行。

北市目前有5條主要幹道全面禁行機車，除了忠孝西路，還有內湖堤頂大道、內湖南京東路六段、中山區大直橋往明水路段、大同區環河北路，李明賢指出，其中影響範圍最大的忠孝西路禁行令長達逾40年，「李登輝擔任市長時就有了」，如今時空背景不同，不能推給歷史共業。

李明賢指出，台北市長柯文哲上任後，隨著路型改變，也拆除公車專用道調整車流，卻仍有5條平面道路禁行機車；根據統計，過去10年來，不知情機車騎士誤闖忠孝西路，總計開出3萬多張罰單，其中2018年開出7千多張，平均一天開20張，「市府領錢領得很爽，民眾卻苦哈哈，根本歧視機車族」。

李明賢表示，此禁行令已實施長達40年，自李登輝以後的歷屆市長從未調整過，但目前車流、路型都與當年不太相同，而北市最近一次交通評估報告停留在2018年，要求市府檢討評估，試辦開放機車通行。

柯文哲坦言，忠孝西路似乎沒必要維持禁止機車通行，將進一步研議；北市交通局長陳學台表示，已知民團將於7月9日發起騎上忠孝西路的抗議行動，將持續溝通。

針對試辦忠孝西路開放機車行駛部分，陳學台表示，忠孝西路是北市公車班次最多的一條道路，大車死角多、視線差，機車體型小，推測因此原因才禁行機車，考量上次檢討報告是在2018年，現今公車路線或交通量有改變，將針對當前交通環境再做檢討報告，不排除於特定時段開放機車行駛忠孝西路，現正積極研議中。