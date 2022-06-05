北投行義路溫泉產業特定區改造意象 明年完成

為打造台北市北投區行義路在地溫泉產業整體意象，提升地方產業，北市府近年規畫「行義路南／北區入口意象」、「入口廣場及公共平面停車場」、「指標系統」等均已完工；目前也另規畫「水圳樣貌復舊及溫泉意象」、「水岸活動廣場」、「磺溪河岸綠美化」等，預計將於112年完成。

北市產發局表示，市府近期再協助7家溫泉業者，提送都市計畫獲內政部都委會審議通過。迄今已累計輔導14家，逾8成溫泉業者完成特定專用區都計規範，後續將可在規範下進行產業轉型及合法開發。產發局將持續督促業者依計畫內容申請開發，並改善行義路溫泉區整體環境，發展北市另一處秘境溫泉。

產發局表示，為促進北投行義路溫泉產業特定專用區推動，市府耗時超過10年，透過訂定「北市行義路地區溫泉產業暫行管理作業要點」輔導業者轉型與提升整體環境雙管齊下，積極協助在地業者解決申請計畫時所面臨的問題。

另外，為提升行義路溫泉產業區環境美觀，減少溫泉露頭區人為設施數量，產業局近年已逐年拆除步道周遭廢棄溫泉設施，去年清除24處廢棄溫泉設施，今年預計再拆除23處。