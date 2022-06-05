才送孩給托育聯盟保母...家長即欠費搞失蹤 孩子也不要了

新莊有公共托育聯盟的保母從家長接過孩童後，孩童母親就消失，托育費用也積欠，已報社會局請求協助。新北社會局表示，費用部分還是要依照雙方契約，會盡量居中協調；孩童方面，因社工多次聯絡不上母親，目前已經帶孩童體檢，並安置於其它保母家。

新莊一名公共托育聯盟的保母，遭家長積欠兩個月費用，家長不但搞失蹤還反推託，因為自己沒有錢，保母可自行找社會局，社會局通知後家長後即可免付錢領走孩子。

該名保母表示，目前家長都不接電話，自己也因此被卡名額，無法帶其他孩子，現在社會局說需要時間處理，一直要她等，但她也擔心不知道等到何年何月，自己還有家計要顧，心裏非常焦急。

社會局兒童托育科回應，這類托育屬於保母與家長間的契約，所以一切還是要回歸托育契約的規範，不過當有收費或相關爭議時，兒童托育科會居中做相關協調，若協調不成就看是否透過法律途徑，孩童方面則有社工科依照兒童保護流程做處理。

社會局社工科說明，孩童母親自孩童出生至今已三次委託保母照顧，保母表示孩童母親因簽約事宜才出面二次，聯繫狀況不易，期間皆未探視，近期已積欠約4至5萬元托育費用，保母已無意願協助，且已透過通訊軟體告知孩童母親想請社會局安置。

社工科表示，接獲該案後就積極聯絡，並到保母家訪視，了解照顧情形及過往互動狀況，而社工於接案至今也多次聯絡孩童母親皆未接聽；後來終聯繫上，原相約上周到中心討論孩童後續照顧議題，但孩童母親又說有事改隔天；結果隔天保母仍未赴約，社工也聯繫不上，目前已將孩童帶出原保母家，完成體檢及安置於其他保母家。