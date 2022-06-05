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北海岸鬼城變臉 下月拉皮完工
位在新北石門的社區海灣新城，屋齡至今已45年，當年因海濱度假風潮風靡一時，但風潮過後人煙稀少，該社區缺乏管理修繕破舊不堪，不僅外牆崩落、樓地板也塌陷，新北市都更處斥資千萬元協助社區拉皮將於下月完工，將擺脫外界長年對於此區建物鬼城的印象。
海灣新城位在白砂灣與富基漁港之間，5棟6至7樓的建物相當顯眼，近年卻因老舊失修破爛不堪，路過民眾訝異美麗山海旁，竟存在如此破爛大型建物。
新北市府為解決此影響當地容貌的建物問題，去年9月協助社區環境提升，輔導社區管委會發起海灣竹巢，利用海灣新城前方閒置土地，設置竹編藝術品與綠意草地。另外，都更處以都更三箭政策中第二箭「主幹道沿線環境優化」政策，出資千萬元協助社區外觀改善，以美化北海岸沿線風景。
新北市都更處表示，海灣新城成立管委會後，社區自行改造周邊植摘、拆除違建等環境美化，另社區經召開區權人會議後向都更處申請老屋拉皮，市府出資千萬元協助，建物外觀拉皮從今年3月開始施工，預計下月完工後。屆時過往當地鬼城的印象將煥然一新。
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