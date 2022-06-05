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家屬欲道別確診亡者 北市曝難處：存放空間不足

中央社／ 台北5日電

確診亡者須盡速火化的規定引發關注，台北市殯葬處今天說明，理解也同理家屬好好道別的需求，但除了染疫亡者依法不得寄存、入殮外，最大的困難還是找不到暫存的空間。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處於高原期，累計死亡截至昨天已有2815人，中央流行疫情指揮中心建議入殮封棺後逕送火化場火化的指引因此掀起討論。

家中經營殯葬業的民進黨台北市議員參選人陳聖文接受媒體電訪指出，這樣的規定的確導致實務上會出現身亡後24小時內就被火化的狀況，曾有家屬因為還在居家隔離期間，無法送長輩最後一程，造成很多遺憾，有些不通人性。

陳聖文坦言，對業者而言，即便遺體會立即放到兩層屍袋裡，且在火化前不會打開，但還是會擔憂可能有傳播風險，建議市府在殯儀館可以設置專存的區域，用個案方式讓家屬有機會好好道別。

台北市殯葬管理處長陳冠伶說，理解也同理民眾的需求，其實殯葬處與業者、民政局近期不斷討論此事，但由於法規上的限制，目前還沒找到真正可行的方案，所以暫時只能維持現有作法。

陳冠伶指出，第一個挑戰是，台北市市立殯葬設施使用管理辦法中規定，確診遺體不得申請寄存、淨身、入殮等服務，且就算這個問題解決，最大的難關還是找不到可以暫存遺體的空間。

陳冠伶表示，本來有考慮開放業者運用自己的場地暫存遺體，但在檢視殯葬管理條例後發現，能夠設置冷凍規冰存遺體的空間，要殯儀館、太平間或自宅才屬合法，業者若在外面另外找空地恐有違法之虞。

陳冠伶強調，殯葬處正在努力找到政府、家屬都能滿意的方案，跟新北市也有討論，若有可行方法會盡快跟民眾說明。

疫情 殯儀館

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