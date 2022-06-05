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搶救陽明山四零防空砲 湖山里大動員 砲架如今亮晶晶

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陽明山湖山里月前動員長者，為四零砲紀念公園中陳展的「除役－M1-40公厘防空高射砲—展示用砲」進行保養。圖／湖山里提供
陽明山湖山里月前動員長者，為四零砲紀念公園中陳展的「除役－M1-40公厘防空高射砲—展示用砲」進行保養。圖／湖山里提供

座落於北市陽明山第二停車場深處的「軍事遺跡公園—空軍40砲陣地紀念公園」，104年成立後，陳展一門「除役－M1-40公厘防空高射砲—展示用砲」。公園所在的湖山里日前動員長者婦孺里民，憑藉自行摸索，將全砲重新整修上漆、打上黃油，希望恢復裝備光采，作為歷史見證。

坐落於陽明山的空軍40砲陣地紀念公園，原是空軍一處荒廢多時的砲陣地，早年因國軍為保護中樞安全，在此派駐防砲部隊。自民國83年空軍防砲210-1連撤離後，所有營舍也全數夷平。104年時，由湖山里長李秋霞向台北市政府大地工程處申獲整建經費，同時向陸軍兵整中心申獲一門民國32年生產的波佛斯40公厘高射砲作現地陳展，砲陣地重生變成公園。

砲陣地原有空軍軍退人員定時保養裝備，但其後因故退出，而民間缺乏維修知識，導致這座40砲架因乏人維管一度生鏽，被軍方維管單位評為「狀況不佳」。

值此，李秋霞月前動員里民長者，縱使從未接觸火砲保養，但仍自行摸索，將全砲原漆加以清除，重新襯入底漆，再以防水漆塗層加以保護，以適應山間低溫與水氣，完成保養。里民同時打掃公園營舍全境，確保公園遺址原貌，保持開放，遊客能隨時參觀。

陽明山湖山里長者自行摸索，將從未接觸過的四零砲重新上漆。圖／湖山里提供
陽明山湖山里長者自行摸索，將從未接觸過的四零砲重新上漆。圖／湖山里提供

空軍 北市 陽明山

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