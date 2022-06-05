世界環境日探討永續挑戰 新店寶高園區拚環保與商機

氣候變遷與經濟發展平衡成各政府挑戰，今日是「世界環境日」，新北市長侯友宜表示，新店寶高智慧產業園區皆以低碳及永續規畫，並吸引許多國際大廠進駐或合作，市府會持續以生態友善讓地球更好；新北經發局也說，園區不只在環保議題交出亮眼成績，更能帶動許多商機。

氣候變遷使各界集思廣益尋解方，聯合國也將6月5日訂為「世界環境日」，呼籲全球採取積極行動，今年主題為「只有一個地球（Only One Earth）」，倡導各界重視生態環境、保護自然資源。在台灣，經濟發展與環境保護間的衝擊，也讓施政方與企業皆積極尋找應變方法。

經發局說明，市府除配合中央推動「台灣永續發展目標」，施政面也從多方角度積極落實智慧與綠能城市的實體佈建；其中，已正式啟用的新店寶高智慧產業園區就是一個最佳案例。

侯友宜表示，園區一期在設計興建的規畫上，皆以低碳能源、環保永續與創新公共空間為主軸，集結生活、生態及生產「三生一體」，這些對環境永續與綠美化的努力，也獲得多項殊榮。

園區並成功吸引鴻海科技規畫建置基地與實驗室，國際電動車龍頭特斯拉也設定實驗場域空間，再加上台灣國際航電Garmin及研揚科技等國際重量級業者都有相關合作計畫；今日是世界環境日，新北願持續與生態友好、友善、有未來，也盼大家一起努力讓地球更美好。

經發局長何怡明指出，園區二期開發作業現已接棒，預計投入開發經費約270億元，以平行擴充、垂直整合方式提高園區產業含金量，同時引進結合數位技術之金融、餐飲及住宿等支援性服務，經濟面預估帶動286億元的年產值，在就業市場上也能提供1萬6000個就業機會。

園區二期以「智慧光廊」為構想，以「環境永續」、「AI智能」、「健康安全」、「共享循環」四大主旨為設計準則；園區整體設計與落成可說是市府在全球關注環境保護議題上交出的亮眼成績。