新北市議長盃龍舟賽 微風運河慶端午 飆速競賽嗨翻天

「新北市議長盃第十二屆龍舟錦標賽」在連續兩天激烈競賽下，所有賽事今天傍晚圓滿落幕。來自宏都拉斯、紐西蘭、羅馬尼亞等29個國家、104位外籍旅台選手、83支隊伍，齊聚新北微風運河較勁，即使疫情期間，現場高昂鬥志仍然轟翻天，更歡度了一年一度的端午佳節民俗節日。

議長蔣根煌表示，因應防疫，現場透過直播讓大家在線上觀賞大獲好評。他也強調，今年增開設「小型龍舟男子組」、「小型龍舟女子組」及「小型龍舟長青組」三個全新組別中，「黑潮勇士」龍舟隊選手遠從蘭嶼而來，就可看出今年賽事大受歡迎程度。

「咚咚咚……嘿咻嘿咻嘿咻……」接連兩天新北市微風運河龍舟賽道區域，震撼鼓聲以及操槳震撼口令，幾乎距離近一公里遠的國道上都可聽得到。

今年的賽事中，總獎金超過250萬元，瞬間精銳盡出，所有選手使出渾身解數力求勝利。

其中，男子組參賽勁旅實力堅強，過去曾六度奪冠的「萬家香」隊，兵多將廣，另全新組成「Mr.CaNoe Taiwan」隊伍一起挑戰。

果然，英雄出勇士，兩隊經過首日預賽都以分組第一晉級，今天更在總決賽中演出「兄弟鬩牆」正面對決戲碼，引起全場沸騰嗨翻天。

最終「Mr. CaNoe Taiwan」以2:08.01驚人速度，一舉扳倒昔日王者「萬家香」，摘下大型龍舟男子組冠軍。

大型龍舟女子組部分，預賽競爭就十分激烈，「美麗殿精品旅館」和「真理大學X台北霞海城隍廟」雙方實力相當，在決賽中，擁有大學生選手挹注「真理大學X台北霞海城隍廟」愈戰愈勇，最終以近半秒差距奪旗封后。

另在大型龍舟混合組方面更是緊張刺激，集結花蓮縣光復鄉馬太鞍部落阿美族年輕人的「鷗漫露營地樹豆」龍舟隊，一路過五關斬六將，在總決賽中擊退強敵「兩肆捌」龍舟隊，成功完成二連霸。

本屆增設的「小型龍舟長青組」更是一大創新，參賽選手都能獲得賽事獎牌與完賽證書，讓所有選手留下深刻紀念。

小型龍舟女子組賽事部分，來自北北基各地的「法巴女龍隊」展現團結意志，甩開「京典水上促進會女子隊」的糾纏，登上小型龍舟女子組冠軍寶座。

小型龍舟男子組部分，由旅居北部阿美族原住民所組成之「峽城SALAMA」憑藉過人體力，終場以3秒之差力退「中華民國水上運動推廣協會」，奪下小型龍舟男子組冠軍。