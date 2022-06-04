暑期將至 新北查未立案補習班高達90間

暑假即將來臨，不少家長選擇將孩子送到補習班避免荒廢學業，但市面充斥不少未立案補習班，新北市教育局近兩年針對未立案補習班稽查，共查獲90家未經核准立案從事補習班業務，均函文限期改善並擇期複查，其中7家有明確違規事證依法開罰。

民間補習班設立管理，需遵造補習及進修教育法、短期補習班設立及管理準則等法規，新北市則有自訂短期班設立及管理規則。補習班若位在固定場址，對外招生達5人以上且收取費用，就需辦理短期補習教育機構設立。

補習班若未合法設立，無論教學環境、消防設施或師資等要求，皆無法依法掌握，新北市教育局因此近兩年稽查未立案補習班，共查獲90家未依法設立，其中永和區某語文補習班遭查獲非法對12名國小生補習，外觀亦有補習班招牌，命其停辦後開罰25萬元。

另外蘆洲區某文理補習班遭教育局查獲有6名教師對30名學生進行教學，現場亦擺放課桌椅、白板、教材，要求停辦後並開罰10萬元。包括三峽、新莊、林口等地共有7次開罰紀錄，多為文理等學科補習班。教育局對未立案卻實際從事教學收費者皆依補習及進修教育法開罰最高25萬元，未立案前應停止招生授課，並輔導未立案場所依規定立案。

教育局表示，除持續稽查未立案補習班外，教育局也透過網站、學生家庭聯絡簿等，提供立案短期補習班查詢網站資訊，供家長及學生參考，維護學生校外學習場域安全。今年起結合新北校園通APP，讓家長透過手機便可查詢立案短期補習班資訊。