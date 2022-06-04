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蘇偉碩：吃孩子的血饅頭走向勝選 批政府未顧幼童

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
根據研究報告指出，Omicron會導致0至4歲的感染幼童住院率和之前的變種比起很高出很多，灰色長條為各年齡層感染Delta住院率，明黃色就是Omicron。圖／取自蘇偉碩臉書
根據研究報告指出，Omicron會導致0至4歲的感染幼童住院率和之前的變種比起很高出很多，灰色長條為各年齡層感染Delta住院率，明黃色就是Omicron。圖／取自蘇偉碩臉書

組「在野團結大聯盟」的反萊豬醫師蘇偉碩監督中央疫情政策走向，今天在臉書重話砲轟蔡英文政府靠「吃孩子血饅頭走向勝選」。蘇偉碩認為，政府與病毒共存，卻未顧及疫苗覆蓋率不足而讓Omicron重創0至4歲幼童，「我們要告訴他們，孩子血饅頭不能吃！」。

蘇偉碩描述，前副總統陳建仁接受採訪坦承，從去年11、12月開始和多位學者向政府建議放棄台灣原本採取的圍堵政策，改為與病毒共存，如果陳建仁沒有對衛報說謊，那麼他一定也這樣建議總統蔡英文。

蘇指出，年曆年前蔡英文主持的內部會議還是決定維持圍堵政策，但是要加速第三劑疫苗的覆蓋率，也就是陳建仁對英國衛報記者坦承的，必須等第三劑覆蓋率達到一定比例以上，台灣才有考慮與病毒共存的條件。否則，隨著確診人數的急速上升與隨之而來的死亡人數大幅上升，甚至可能超過一萬人，蔡英文的支持度也會急遽下滑，甚至輸掉年底選戰，導致蔡英文必須辭去黨主席一職，而失去主導下屆總統選舉提名的戰略位置。

蘇偉碩指出，農曆年前，一份南非政府的報告和分析發現，Omicron會大量感染幼童，跟其他變種病毒比起來，0至4歲幼童的住院率高得像是一場「災難」，他相信總統府幕僚也會盡責向蔡英文報告，一旦讓Omicron入侵，0至4歲的幼童大量生病住院，哪怕是零星的死亡案例，也會導致蔡英文的主要支持者、年輕的育齡夫妻對蔡英文的信任產生動搖，所以必須繼續採取圍堵政策。

蘇也質疑，倒底與病毒共存派是如何政變成功，如何讓蔡英文同意放棄圍堵政策，接受會犧牲幾十位甚至上百位兒童死亡，產生名為「新台灣模式」的減災政策的呢？

醫師蘇偉碩（右一）曾呼籲，政府應發放11歲以下兒童家庭每周要3劑免費快篩，圖為他上月參加民眾黨記者會照片。圖／本報資料照
醫師蘇偉碩（右一）曾呼籲，政府應發放11歲以下兒童家庭每周要3劑免費快篩，圖為他上月參加民眾黨記者會照片。圖／本報資料照

蔡英文 蘇偉碩 陳建仁

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