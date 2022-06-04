新莊中環路空地長期髒亂 翻轉闢建46個機車停車格

位於新北市新莊區中環路2段417號旁路口、緊鄰塭仔圳重劃區附近，占地約190餘平方公尺市有地閒置多年，經市府跨局處機關攜手合作，活化為機車停車場，共計提供46個停車格，已於6月2日起開放使用。

新北市養工處表示，該土地緊鄰新泰塭仔圳市地重劃工程，因長期閒置不但造成周遭違規停車外，且遭人任意棄置垃圾，嚴重影響環境衛生。在里辦公處、交通局、環保局、新莊區公所及養工處等單位多次研議下，決定由養工處負責規劃設計，再由交通局闢建機車停車格以改善違停狀況。