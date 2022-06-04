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新莊中環路空地長期髒亂 翻轉闢建46個機車停車格

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新莊區中環路2段417號旁路口市有地，活化後提供46個機車停車格，即日起開放使用。圖／新北市工務局提供
新莊區中環路2段417號旁路口市有地，活化後提供46個機車停車格，即日起開放使用。圖／新北市工務局提供

位於新北市新莊區中環路2段417號旁路口、緊鄰塭仔圳重劃區附近，占地約190餘平方公尺市有地閒置多年，經市府跨局處機關攜手合作，活化為機車停車場，共計提供46個停車格，已於6月2日起開放使用。

新北市養工處表示，該土地緊鄰新泰塭仔圳市地重劃工程，因長期閒置不但造成周遭違規停車外，且遭人任意棄置垃圾，嚴重影響環境衛生。在里辦公處、交通局、環保局、新莊區公所及養工處等單位多次研議下，決定由養工處負責規劃設計，再由交通局闢建機車停車格以改善違停狀況。

養工處強調，新北市近年積極推動公有土地「新北美樂地2.0」專案，以「使用代替管理，進行活化使用」的核心原則及政府公權力為基礎，並透過「共同合作」各機關協調模式，將閒置或遭私人占用的公有土地活化成公有停車場、公園綠地、微笑單車停車場等公有設施設備，改善生活環境，成效顯著，未來將持續秉持此一施政理念，發揮土地最大效益。

新莊區中環路2段417號旁路口、緊鄰塭仔圳重劃區占地約190餘平方公尺市有地，改善前常被亂丟垃圾、民眾私自停車占用。圖／新北市工務局提供
新莊區中環路2段417號旁路口、緊鄰塭仔圳重劃區占地約190餘平方公尺市有地，改善前常被亂丟垃圾、民眾私自停車占用。圖／新北市工務局提供

停車場 單車

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