烤肉、抓龍蝦「停車場當露營區」網友轟 無法可罰只能勸離

連續假期景點都是人，停車場大多都客滿，東北角南子吝南雅漁港停車場卻出現奇景， 有民眾搭了3、4個帳篷占了4個停車位，還在現場烤肉、露營，引起爭議。交通部觀光局東北角管理處表示，此處停車場並沒有收費，在停車場私自搭設帳篷、露營目前無法可罰，但影響其他人停車權益，會加強巡查及勸導。

一名網友在臉書「爆料公社二社」發出貼文，從照片中可以看見，兩車停在車格內，但卻霸占中間的兩個空車位，隔空架起帳篷，直接在停車場內露營。該名網友表示，今天上午8點半，在南子吝南雅漁港停車場，「一堆車主在找停車位，還能若無其事般的露營，真心佩服」。貼文引起許多網友傻眼齊轟「恥度開到最高」。

據遊客反映，現場民眾烤肉還去附近海域抓龍蝦煮，占了很大的位置，行逕十分誇張。搭帳篷民眾則表示，現場沒有公告不准搭帳篷、露營，假日來玩，會把帳篷收起來。

交通部觀光局東北角管理處理技正兼龍洞管理站主任陳世明表示，此處停車場並沒有收費，提供遊客使用，在停車場私自搭設帳篷目前無法可罰，只能勸導，先前也發現過有人搭帳篷，但多只有1個帳篷，只要勸導都會離開。

陳世明說，今天據報有人搭了3、4個帳篷，且占了多個車位，給人觀感不佳，因為端午節連續假期遊客很多，停車位需求大，已影響他其他人停車權益，瑞芳警分局上午到場勸離，民眾已經把帳篷全部都拆除移走。

現場露營民眾也有烤肉等行為，陳世明指出，如果有在停車場烤肉、使用爐火等行為而造成設施損壞，就可依違反發展觀光條例處罰。

東北角管理處副處長吳建志指出，經勸導帳篷都已拆除，現場已經恢復正常可供停車，未來會加強巡查，並且已評估是否設置旅遊服務區管理。