快訊

烤肉、抓龍蝦…東北角遭爆「停車場當露營區」 當地管理處回應了

兒童疫苗接種有望縮短間隔 莊人祥：最晚6月底前公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烤肉、抓龍蝦「停車場當露營區」網友轟 無法可罰只能勸離

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
民眾把停車場當成露營區。 圖／翻攝自臉書爆料公社二社
民眾把停車場當成露營區。 圖／翻攝自臉書爆料公社二社

連續假期景點都是人，停車場大多都客滿，東北角南子吝南雅漁港停車場卻出現奇景， 有民眾搭了3、4個帳篷占了4個停車位，還在現場烤肉露營，引起爭議。交通部觀光局東北角管理處表示，此處停車場並沒有收費，在停車場私自搭設帳篷、露營目前無法可罰，但影響其他人停車權益，會加強巡查及勸導。

一名網友在臉書「爆料公社二社」發出貼文，從照片中可以看見，兩車停在車格內，但卻霸占中間的兩個空車位，隔空架起帳篷，直接在停車場內露營。該名網友表示，今天上午8點半，在南子吝南雅漁港停車場，「一堆車主在找停車位，還能若無其事般的露營，真心佩服」。貼文引起許多網友傻眼齊轟「恥度開到最高」。

據遊客反映，現場民眾烤肉還去附近海域抓龍蝦煮，占了很大的位置，行逕十分誇張。搭帳篷民眾則表示，現場沒有公告不准搭帳篷、露營，假日來玩，會把帳篷收起來。

交通部觀光局東北角管理處理技正兼龍洞管理站主任陳世明表示，此處停車場並沒有收費，提供遊客使用，在停車場私自搭設帳篷目前無法可罰，只能勸導，先前也發現過有人搭帳篷，但多只有1個帳篷，只要勸導都會離開。

陳世明說，今天據報有人搭了3、4個帳篷，且占了多個車位，給人觀感不佳，因為端午節連續假期遊客很多，停車位需求大，已影響他其他人停車權益，瑞芳警分局上午到場勸離，民眾已經把帳篷全部都拆除移走。

現場露營民眾也有烤肉等行為，陳世明指出，如果有在停車場烤肉、使用爐火等行為而造成設施損壞，就可依違反發展觀光條例處罰。

東北角管理處副處長吳建志指出，經勸導帳篷都已拆除，現場已經恢復正常可供停車，未來會加強巡查，並且已評估是否設置旅遊服務區管理。

停車場 露營 烤肉

延伸閱讀

霸佔空車位「把停車場當成露營區」 網抨擊：恥度開到最高

公司員工相約烏來烤肉 男疑酒後失足墜谷 送醫傷重不治

只要299元爽吃3300元牛排龍蝦！台北喜來登「1泊2食」再享Buffet與免費蛋糕

首購買房必看！法定停車位、增設停車位、獎勵停車位一次搞懂

相關新聞

林佳龍提解決內科塞車 游淑慧譏:不熟硬要裝熟

台中市前市長林佳龍昨天提出的台北市交通五大政策，其中一項提到，他認為解決內科塞車問題，可以延伸捷運松山新店線。對此，台北...

連日大雨後 龍洞灣現「垃圾海」

北台灣因鋒面下了很長時間的大雨，近日才放晴，新北市貢寮知名景點龍洞灣海面出現大片「垃圾海」，連步道旁也被人丟棄多車廢棄物...

烤肉、抓龍蝦「停車場當露營區」網友轟 無法可罰只能勸離

連續假期景點都是人，停車場大多都客滿，東北角南子吝南雅漁港停車場卻出現奇景， 有民眾搭了3、4個帳篷占了4個停車位，還在...

防疫在家嗑粽 新北臉書官網留言抽循環扇

疫情影響今年最安心過節的方式就是在家吃粽，新北市府官方臉書「我的新北市」寫道，不論是南部粽、北部粽、鹼粽還是客家粽，最好...

北市環保局推「巡、倒、清、刷」 4撇步防登革熱病媒蚊

台灣進入登革熱病媒蚊傳染病流行季節，依北市蚊媒監測中心監測結果顯示，病媒蚊密度呈現升高趨勢。北市環保局將加強執行環境管理...

新北老舊公寓增電梯 年底前完工補助320萬

新北市中和區圓通路一處屋齡約37年的2棟雙併山莊，老公寓內8成以上居住60、70歲年長者，爬樓梯變成一件辛苦的事。住戶向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。