北市環保局推「巡、倒、清、刷」 4撇步防登革熱病媒蚊

台灣進入登革熱病媒蚊傳染病流行季節，依北市蚊媒監測中心監測結果顯示，病媒蚊密度呈現升高趨勢。北市環保局將加強執行環境管理及孳生源清除工作，同時也呼籲民眾，應檢視住家盆栽、水桶及周邊環境，一起做好「巡、倒、清、刷」，不留下積水，避免病媒蚊繁殖。

北市環保局表示，台灣自5月起進入梅雨季節，天氣逐漸炎熱，這段期間常有陣雨後又晴朗高溫的不穩定天氣，大雨過後易產生積水及淤積問題，也易造成病媒蚊孳生。

為預防登革熱疫情，環保局針對全市456里定期進行里噴藥消毒工作，並自5月起，每里提升為每2個月噴藥1次，加強鄰里全面消毒；各區清潔隊也會針對轄內進行病媒蚊孳生源清除作業。統計今年1至4月，共計噴藥消毒697里次，清除積水容器429個、廢輪胎496個，噴藥面積達460萬餘平方公尺。

環保局說，因為氣候變遷的關係，南部的埃及斑蚊有可能會往北移動，為加強登革熱防治工作，與國家蚊媒中心合作，成立台北市蚊媒監測中心，導入科技防疫，於車站、住宅區、商業區、近山區住宅及近農地住宅布設誘殺桶及誘卵桶，監控病媒蚊分布及密度，再依監測結果，若誘卵桶陽性率大於60%或卵粒數大於500顆，則列為注意地區。