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新北老舊公寓增電梯 年底前完工補助320萬

聯合報／ 記者李定宇江婉儀／新北即時報導
新北市中和區圓通路一處屋齡約37年的2棟雙併山莊，向新北市都更處申請「電梯特快車」方案。圖／新北市都更處提供
新北市中和區圓通路一處屋齡約37年的2棟雙併山莊，向新北市都更處申請「電梯特快車」方案。圖／新北市都更處提供

新北市中和區圓通路一處屋齡約37年的2棟雙併山莊，老公寓內8成以上居住60、70歲年長者，爬樓梯變成一件辛苦的事。住戶向新北市都更處申請「電梯特快車」方案，取得2座電梯補助適用認定，各獲200萬工程補助，且只要在期限前完工申請使用執照，還可各獲得120萬獎勵金，解決住公寓每天爬樓梯的困擾。

都更處表示，獲得補助2座增設電梯的中和區圓通路社區，約有20戶住戶，而60歲以上高齡者超過15戶，住戶們已經是30多年熟識老鄰居，但近年住戶們隨著年紀增長，膝蓋開始無法負擔頻繁上下樓梯的生活起居，甚至有1戶張先生為此暫時搬離至他處。

但居民總是想念環境和鄰居，社區討論增設電梯居民將於電梯完工後與家人再搬回，加裝電梯改善上下樓不便，市府補助也減輕住戶負擔。

新北市都市更新處長張壽文表示，「電梯特快車方案」以免審議、定額補助與限時獎勵方式，針對新北都市計畫範圍內屋齡達15年以上之5層樓以下集合住宅，提供每案補助額度以總經費45%為上限，最高補助200萬元，且於111年12月31日前完工者，再提供示範獎勵金120萬元。目前推動至今已10案申請，其中2案已完工，5案施工中。

新北市府增設電梯補助資訊： http://www.uro.ntpc.gov.tw

新北都市計畫範圍內屋齡達15年以上之5層樓以下集合住宅，提供每案補助額度以總經費45%為上限，最高補助200萬元，且於111年12月31日前完工者，再提供示範獎勵金120萬元。記者李定宇／翻攝
新北都市計畫範圍內屋齡達15年以上之5層樓以下集合住宅，提供每案補助額度以總經費45%為上限，最高補助200萬元，且於111年12月31日前完工者，再提供示範獎勵金120萬元。記者李定宇／翻攝

電梯 都更

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