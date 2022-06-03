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新北市議長盃龍舟賽今登場 83隊參賽挑戰

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
小龍舟女子組競賽。圖／新北市體育總會提供
小龍舟女子組競賽。圖／新北市體育總會提供

「新北市議長盃第十二屆龍舟錦標賽」今、明2日在新北市微風運河正式登場，主辦單位祭出逾250萬元的高額賽事總獎金，吸引各路好手踴躍角逐。新北市體育總會表示，疫情影響不開放民眾觀賽，今年總計83支隊伍前來挑戰賽事。

新北市體育總會表示，參賽隊伍包含大型龍舟男子組17隊、大型龍舟女子組6隊、大型龍舟混合組34隊、小型龍舟男子組17隊、小型龍舟女子組5隊與小型龍舟長青組4隊。

男子組部分，連續6年摘下大型龍舟賽冠軍的萬家香」再次瞄準王位寶座，誓言完成史無前例七連霸里程碑，女子組部分，「美麗殿精品旅館」期盼突破坐二望一，積極尋求女子組后座。報名隊伍數最多的大型龍舟混合組競爭激烈，上屆冠軍「鷗漫露營地樹豆龍舟隊」全力備戰。

本屆除了在地選手外，更有104位外籍旅台選手共襄盛舉，包含日本、馬來西亞、俄羅斯、巴拿馬、美國、英國、德國、法國、南非、香港、羅馬尼亞、加拿大、瓜地馬拉、比利時、宏都拉斯、澳門、美屬薩摩亞、澳洲、新加坡、西班牙、墨西哥、印度、尼加拉瓜、貝里斯、紐西蘭、土耳其、聖露西亞、韓國、奧地利等合計29國家。

新北市體育總會表示，即日起至龍舟賽官網參加線上遊戲，包含考驗眼明手快的「誰是神粽手」、掐指一算的「集氣粽冠軍」、還有大聲說出想在端午節做什麼的「粽情許願牆」，完成各項遊戲就有機會抱走智能氣炸烤箱、智能即熱飲水機、無線除濕器、健康油切氣炸鍋等大獎，相關資訊可上賽事活動官網查看（https://www.ntpc-dragonboat.com.tw/）。

新北市體育總會表示，參賽隊伍包含大型龍舟男子組17隊等總計83隊。圖／新北市體育總會提供
新北市體育總會表示，參賽隊伍包含大型龍舟男子組17隊等總計83隊。圖／新北市體育總會提供

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