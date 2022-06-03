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獨／積砂嚴重 台北港建港24年首撥逾7千萬清淤

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
航港局上月同意支付7110萬元協助淡水第二漁港清淤。圖／新北市漁業處提供
航港局上月同意支付7110萬元協助淡水第二漁港清淤。圖／新北市漁業處提供

位在新北市淡水漁人碼頭的淡水第二漁港，內有約50艘大型漁船停靠，但原水深約3米的漁港泊地，因建港24年的台北港北堤影響淡水河漂砂，導致淡水第二漁港積淤嚴重，大型漁船需看準漲潮時機才能進出苦不堪言，多年不斷向漁會反映，歷經2年溝通，日前航港局終於同意撥款7110萬元協助清淤，解決漁民困擾。

位在新北市的淡水第二漁港，除了是漁船停靠港口，也有許多娛樂漁船停靠，更多的民眾則是熟悉當地的情人橋，每到假日吸引不少民眾前往散心。港內設籍漁船多至桃園、三芝等海域，從事流刺網、流網、延繩釣等捕撈作業，多為當日往返。主要漁獲有鰻魚苗、魩仔魚、黑鯛與鰆魚等。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，有35年歷史的淡水第二漁港，由於建港24年的台北港北堤改變淡水河水域漂砂流向，導致第二漁港內積淤問題越來越嚴重，港內多CT2、CT3等20、50噸大型作業漁船，因吃水較深若遇退潮時進、出港將觸底擱淺，漁民需看準漲潮時機趕緊通過苦不堪言，多次向漁會反映要求清淤。

漁會歷經2年協調，日前終於獲得航港局同意撥款7110萬元協助港內清淤。新北市漁業處表示，淡水第二漁港港區因台北港建港後，加劇港口長年受淡水河漂砂影響，導致港區泊地深度不足，影響漁船進出及停靠，經漁民多次反應，淡水區漁會向航港局爭取，航港局同意執行全港區主航道清淤工程，方便淡二漁港每年約16萬航次漁船進出作業。

漁業處說，清淤深度港區各區深度不同，由於目前尚未發包，還需經過發設計包才會做水深測量，屆時能評估到達多少深度。估計工期含發包及施工約1年半，預計明年底前完成，總經費7110萬元由航港局支付，新北市府無自付。

淡水第二漁港內有許多大型漁船停靠。記者李定宇／攝影
淡水第二漁港內有許多大型漁船停靠。記者李定宇／攝影

淡水河 航港局

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