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新北居家照護關懷中心成立滿月 接通12萬6170通電話

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
慈濟志工莊逸雯5月迄今值班6次，她耐心地先安撫對方情緒，再一一協助解決。圖／新北市社會局提供
慈濟志工莊逸雯5月迄今值班6次，她耐心地先安撫對方情緒，再一一協助解決。圖／新北市社會局提供

新北市政府開設居家照護關懷中心已滿1個月，累計接聽12萬6170通電話。新北市副秘書長朱惕之今天上午帶著銅鑼燒及巧克力，到場為辛苦的志工鼓勵。朱惕之表示，志工溫柔地語調和無微不至的服務，舒緩了確診者和家屬的心情。

朱惕之表示，中心平均一天接聽4200通電話，新北市的確診數、居隔數及居家照護數都是全國最多，為照顧居家照護及居隔者需求，新北從9樓關懷中心移到6樓大禮堂擴大設100線服務，另備援100線以上，每天從上午9點到晚上9點，分兩班值線，服務專線82591520、89535599轉1520，從5月2日開設至6月2日晚間9點止，已接聽服務民眾超過12萬6千多通電話。

朱惕之說，感謝新北市各組織志工的投入，還有市府相關局處的支援，犧牲端午連假與家人相處的時光，到關懷中心來為民服務，也謝謝手信坊及馬來情緣公司善心企業的捐贈銅鑼燒及巧克力，他代表市長侯友宜來感謝大家。

慈濟志工莊逸雯5月迄今值班6次，她說日前先將粽子綁好，也先拜拜祖先，因為端午節剛好排班到，家人也都支持。她表示，在第一線接聽民眾的心聲，有原來是密切接觸者變成確診者，然後又傳給家人、小孩，就像肉粽串一樣，因此會害怕、焦慮、慌亂；她都會先同理對方的情緒，然後再慢慢一項一項幫忙處理，像是確診證明、居隔單、防疫補償等。

新北市副祕書長朱惕之代市長侯友宜到關懷中心贈銅鑼燒，為志工加油打氣。圖／新北市社會局提供
新北市副祕書長朱惕之代市長侯友宜到關懷中心贈銅鑼燒，為志工加油打氣。圖／新北市社會局提供

居家照護 巧克力

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