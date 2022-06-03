碧潭水舞秀第三波曲目登場 結合新店在地文化呈現
2022碧潭水舞即日起上演壓軸戲碼《依山傍水》及《飛躍碧潭》，演出至6月19日。第三波嶄新曲目結合新店在地文化、自然生態、休閒活動與新北旅遊地標，更融合端午節慶意象，將民眾喜愛的各種碧潭元素在水舞中一次呈現，帶來別出心裁的表演。
新北市觀旅局表示，曲目《依山傍水》帶出碧潭在地自然景緻及新北市旅遊地標，民眾跟隨著百年歷史的新店人力擺渡悠遊於水舞之中，進行一場奇幻冒險。新店溪上白鷺鷥飛出水面，追逐著從水裡一躍而出的香魚，擺渡船也隨之浮出畫面，帶領著遊客一同前往新店銀河洞、和美煤礦、野柳女王頭、淡水情人橋、九份燈籠、萬里蟹等，覽盡各種新北旅遊地標後穿越回新店渡渡口，新北市花茶花如七彩的寶石散發光芒，帶給民眾滿滿的溫暖感動。
《飛躍碧潭》則是結合在碧潭現身的各種娛樂元素，更搭配端午佳節，演出各種民俗特色如碧潭的龍舟、滾動的粽子、立蛋等，讓民眾在碧潭也能感受到節慶的歡樂氛圍，曲目中也會看見曾經在碧潭展出過的各種精彩活動，包含水上地景、路跑活動、裝置藝術等，一幕幕專屬碧潭的美好記憶，期待能將這些珍貴的時光永久留存於觀眾內心。
水舞展演時間將持續到6月19日，每晚6點30至8點30分，每半小時演出1次，並在晚上8點45分進行最後一場表演，共6場， 2首曲目交錯演出，每場演出時間為4分半鐘。還沒前來欣賞的民眾不妨把握端午假期與最後水舞演出期間，闔家前來碧潭遊玩，更多新北旅遊資訊請上新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁查詢。
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