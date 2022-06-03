碧潭水舞秀第三波曲目登場 結合新店在地文化呈現

2022碧潭水舞即日起上演壓軸戲碼《依山傍水》及《飛躍碧潭》，演出至6月19日。第三波嶄新曲目結合新店在地文化、自然生態、休閒活動與新北旅遊地標，更融合端午節慶意象，將民眾喜愛的各種碧潭元素在水舞中一次呈現，帶來別出心裁的表演。

新北市觀旅局表示，曲目《依山傍水》帶出碧潭在地自然景緻及新北市旅遊地標，民眾跟隨著百年歷史的新店人力擺渡悠遊於水舞之中，進行一場奇幻冒險。新店溪上白鷺鷥飛出水面，追逐著從水裡一躍而出的香魚，擺渡船也隨之浮出畫面，帶領著遊客一同前往新店銀河洞、和美煤礦、野柳女王頭、淡水情人橋、九份燈籠、萬里蟹等，覽盡各種新北旅遊地標後穿越回新店渡渡口，新北市花茶花如七彩的寶石散發光芒，帶給民眾滿滿的溫暖感動。

《飛躍碧潭》則是結合在碧潭現身的各種娛樂元素，更搭配端午佳節，演出各種民俗特色如碧潭的龍舟、滾動的粽子、立蛋等，讓民眾在碧潭也能感受到節慶的歡樂氛圍，曲目中也會看見曾經在碧潭展出過的各種精彩活動，包含水上地景、路跑活動、裝置藝術等，一幕幕專屬碧潭的美好記憶，期待能將這些珍貴的時光永久留存於觀眾內心。