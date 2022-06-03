有危機感勤跑中正、萬華區？蔣萬安：我每一區都到

獲國民黨提名參選台北市長的立委蔣萬安，上午與中正萬華在地議員應曉薇發送「希望餐」關懷醫護，下午至中山區朱園里參加端午節活動。對於勤跑中正、萬華是因艱困選區而有危機感？蔣萬安說，每一區他都到，前天到士林、北投，今天到中山、大同，其實每一個區都非常重要，每個市民的心聲都是他的責任。

蔣萬安已經連續好幾天送餐挺醫護，媒體問蔣萬安是否擔心自己在防疫議題上被邊緣化？蔣萬安說，其實去年疫情警戒升3級的時候，他就發起了為醫護籌措愛心餐，也籌措防疫物資，支援前線，今年疫情再起，仍匯集社會上愛心店家提供餐點，希望能夠將愛心送到醫護手上。

對於對手黃珊珊假日也在中正區跑行程，兩人假日互別苗頭？蔣萬安說，很多的行程很早就安排好了，包括送餐給醫護、籌措物資，還有地方持續辦理的免費法律諮詢，以及因應疫情在萬華區提供的心理諮詢服務，都是希望能夠給民眾最好的服務，持續傾聽大家的心聲跟意見。

蔣萬安指出，疫情當下，非常需要防疫物資，他們也籌措、提供這類資源，對他來說，每一個區都是他努力耕耘的重要的地區。未來大家一起努力，安然度過這波疫情，以及對後疫情時代的各項挑戰。

另外，台中市前市長林佳龍積極跑基層，又提出北市的交通政策，外界也關心蔣萬安的政策，對此，蔣萬安說，未來台北市政的規畫，都有相關藍圖，真正的反應民眾的想法，為民眾解決問題，接下來會公布，讓大家都可以看到。

媒體追問，未來選市長對手會不會由陳時中變成林佳龍？蔣萬安說，民進黨內部的事，他不多做評論。