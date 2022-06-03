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黃珊珊不滿大巨蛋被指政治操作 蔣萬安：快展現執行力
針對台北市副市長黃珊珊昨在臉書指出，大巨蛋案，如果北市府堅持公平正義被指為是種政治操作，「那我會幹到底」。對此，立委蔣萬安下午參加北市中山區朱園里端午節活動受訪指出，不要再用政治手段或語言來操作這個議題 ，趕快展現執行力，還給市民所想要的公共建設的成果。
黃珊珊昨天在臉書指出，對某些政治人物來說，只要是同黨籍，做的一切都是對的，因而黨同伐異、忽視民意，進而將事實扭曲。如果堅持公平正義是種政治操作，「那我會幹到底」。
蔣萬安則再批北市府，大巨蛋延宕8年，北市錯過了非常多舉辦國際賽事、大型展演的機會，更不用說相關可以創造的經濟產值，以及觀光收益。
蔣萬安表示，市民朋友現在最期待的是，市府團隊能夠真正體察民意，不要再用政治手段或語言來操作這個議題，趕快展現執行力，還給市民所希望想要的公共建設成果。
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