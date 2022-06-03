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影／石門知名肉粽店人潮擠爆大排長龍 車陣綿延數公里

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
石門知名肉粽店人潮擠爆大排長龍，車陣綿延數公里。記者游明煌／攝影
石門知名肉粽店人潮擠爆大排長龍，車陣綿延數公里。記者游明煌／攝影

今天端午節，新北市石區多家知名肉粽店劉家肉粽、俞家肉粽等都大排長龍，人潮擠爆，車陣綿延數公里，警方加強交通疏導。

今天上午石門區相當知名的人氣肉粽店劉家肉粽、俞家肉粽等都大排長龍，店內店外都滿滿都是人龍，想要買到肉粽都得排半小時到1小時，甚至更長。遊客的車把店外道路排成長長的車陣，看不到盡頭，台二線車陣長有有數公里。

劉家肉粽業者劉家琳表示，原來品項有十多種，今年端午節把肉粽的種類變少，來減少等待時間，平日客人反映不會超過半小時，今天端午節也不會超過4、50分鐘。動線就是從裡面開始排，如果太多人就會控制裡面的人數，不要太過擁擠，等裡面的人買好出去再放民眾進去。

金山警分局老梅派出所副所長吳至傑說，針對端午節連續假期，加強知名肉粽店周邊加強交通疏導，讓交通順暢。

金山警分局表示，北海岸石門區一帶有許多知名肉粽名店，每逢假期高朋滿座，端午節到來更是人潮

車潮擠爆，今天許多慕名而來的遊客來買肉粽。

金山警分局針對石門區肉粽名店及轄內白沙灣、龜吼漁港、野柳地質公園、萬里加投、金山老街、陽金公路等路段加強疏導。基隆往金山方向交通尖峰時段為上午10時至下午2時，金山往基隆為下午3時至晚間6時，民眾可參考規畫行程，隨時收聽警廣路況報導。

石門知名肉粽店人潮擠爆大排長龍，車陣綿延數公里。記者游明煌／攝影
石門知名肉粽店人潮擠爆大排長龍，車陣綿延數公里。記者游明煌／攝影
石門知名肉粽店人潮擠爆大排長龍，車陣綿延數公里。記者游明煌／攝影
石門知名肉粽店人潮擠爆大排長龍，車陣綿延數公里。記者游明煌／攝影

金山 端午節 石門

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